北京有序开放医院陪护探视

3月15日，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会宣布，北京从3月16日起实施疫情防控常态化措施，在坚持“外防输入”基础上，有序恢复生产生活秩序。

发布会指出，国内低风险地区人员进京、环京地区通勤人员进京不再查验核酸证明，恢复进出北京市跨城出租车、网约车、顺风车业务；社区（村）拆除不必要的物理隔离，做到卡口应开尽开，不再检测体温；有序放开婚宴、丧葬等家庭聚集活动，有序恢复文体旅游活动及国内团队旅游业务，室内外体育健身场所恢复开放，恢复生活服务业企业正常运营，高校允许在校学生根据需要申请出校。

在落实院感防控措施基础上放开医疗机构床位使用率限制。发热门诊对所有发热患者进行核酸检测，不再进行核酸抗体检测，由临床医生根据需要判定是否进行胸部CT检查，有序开放陪护和探视。

发布会同时强调，北京将继续坚持必要管控措施，其中包括非必要不出境、国内中高风险地区人员限制进京和在京风险人员筛查管控措施；坚持“人物同防”，坚持对进口冷链食品等重点物品和重点场所环境定期开展新冠病毒监测；暂不恢复出入境团队旅游及“机票+酒店”业务；继续做好学校、托幼机构师生的健康管理；严格落实各类交通场站、运输工具、公共场所的消毒通风措施；严格医疗卫生机构、学校等实验室管理和质量控制等。（记者 崔芳）