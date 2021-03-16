四部门严控校园食品安全风险

据教育部网站3月15日消息，教育部、国家市场监管总局、国家卫生健康委、公安部联合印发《关于做好2021年春季学期学校食品安全工作的通知》，要求进一步落实学校和校外供餐单位的食品安全主体责任，统筹做好常态化疫情防控和2021年春季学期学校食品安全工作，严防严管严控校园食品安全风险，保障学生饮食安全。

《通知》要求，开展学校食品安全专项检查，重点排查供餐人数多的学校食堂、基础薄弱农村地区的学校食堂和食品安全风险高的校外供餐单位，严查严管进货查验、留样等环节，督促限期整改食品安全问题和隐患，依法严惩违法违规行为。同时，加大对学校食品安全主体责任落实情况的督促指导，严格落实学校和幼儿园食品安全校长（园长）负责制和相关负责人陪餐制度，定期开展食品安全自查，大力推进“互联网+明厨亮灶”。

《通知》要求，严格落实校园疫情防控常态化措施，坚持“人”“物”环境同防，加强进口冷链食品等重点食品原料管控，严格落实进货查验和索证索票制度等。（记者 杨金伟）