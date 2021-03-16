广西回应“泡药沃柑”事件：规范进行果品保鲜 对健康不构成影响

针对日前媒体报道的“泡药沃柑”事件，3月15日晚间，广西南宁市农业农村局回应称，沃柑是耐贮存的水果，树上保鲜可达5个月，采后不经任何处理常温下可存放1个月以上。如需延长保鲜期，可采摘后经过洗选加工环节，洗选常规使用的抑霉唑、咪鲜胺等均为国家农业农村部批准登记注册的保鲜剂，规范使用进行果品保鲜，对食用者健康不构成影响。

近日，有媒体报道称，在沃柑的主要产区广西南宁市武鸣区，部分果商为保证沃柑品相，擅自调高除菌农药的稀释浓度，泡药后安全间隔期被忽视，不经储藏直接上市，果农称他们从来不吃。

对此，南宁市农业农村局表示，根据广西市场监管局发布的《沃柑采收及保鲜贮运技术规程》和武鸣发布的《武鸣沃柑生产技术指南》，沃柑生产企业严格执行相关技术规程，生产标准化、规范化，当地沃柑产业持续健康发展。

据悉，自2012年引进沃柑种植至今，武鸣沃柑种植面积达46万亩，是全国沃柑种植面积最大的县区，产量超100万吨，产值超百亿元。目前，“武鸣沃柑”获准使用国家地理标志证明商标，远销加拿大、俄罗斯、新加坡、菲律宾、泰国等国家，产品质量通过各项严格检验检疫。

南宁市农业农村局表示，南宁市各级农业农村、市场监管等部门将持续加强农产品质量安全监管，开展监督抽查和风险监测，保障柑桔生产销售全程质量安全，确保舌尖上的安全。(记者 林浩)