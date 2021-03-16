北京今日下午或现浮尘天气 明日天气转晴朗

3月15日，北京经历了一场沙尘暴侵袭，天空昏黄、能见度下降明显，空气质量陷入严重污染。今天，受南风影响，北京还将出现浮尘天气，PM10浓度将短时升高，不过能见度较昨天将明显好转不少。

昨天早晨开始，北京天空逐渐被黄沙覆盖，PM10浓度迅速升高，一场沙尘暴天气侵袭京城，这是北京时隔五年再度出现沙尘暴天气(上一次是2015年4月15日)。入夜后，北京的天气逐渐好转，今晨北京市气象台取消大风和沙尘暴预警信号。

今天，预计受南风影响，北京仍将有浮尘天气出现。根据北京市气象台今晨6时发布的预报，今天白天晴转多云，下午有浮尘，北转南风2~3级，最高气温14℃；夜间多云转晴，南转北风1~2级，最低气温3℃。

受南风影响，今天下午可能因沙尘回流现象导致仍有轻度浮尘天气出现，据中国气象局环境气象中心主任张碧辉介绍，沙尘天气的回流主要是由于昨天在系统性的偏北风作用下，沙尘粒子会向下游传输，包括河北、河南、山东等地，都会受到沙尘天气的影响。今天，北京地区逐渐转为弱的偏南风，但下游地区的这些沙尘粒子并没有完全沉降，空气中仍然悬浮有一些沙尘粒子，沙尘粒子会向北有一定的输送，形成沙尘回流。

不过，相较昨天，今天北京的能见度和空气质量将明显好转，明天的天气将进一步转好，市民朋友外出做好相关防护措施，注意交通安全。