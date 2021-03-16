智联简历一上传 用户不能自主删

昨晚，央视2021年“3·15”晚会曝光智联招聘、猎聘、前程无忧等平台上用户的简历被“贩卖”、个人信息被大量泄露并流入黑市。北京青年报记者昨晚调查发现，这一曝光已引发这些平台大量用户的恐慌，不少用户紧急卸载App、彻底注销账号，并着手删除个人简历。然而，他们注销账号和删除简历的过程并不顺畅。

昨晚，多位网友在微博上表示，他们在智联招聘删除简历时遇到了麻烦。一位网友在进行简历删除操作时，智联招聘提示称：“您只剩一份简历，为避免误删，请您关注‘智联客服’微信公众号，点击在线客服后，转接人工客服帮您操作”。

另一位网友也同样遇到“删不掉”的问题，该网友提供的截图显示，在操作“删除简历”时，智联招聘首先提示“您要删除哪类简历”，当点击“删除全部简历”时，智联招聘则提示要求输入“人工”，而在该网友输入之后，显示“人工客服工作时间为9：00-18：00”，无法自行操作将简历删除。

不仅仅是急删个人简历，北青报记者还发现，不少用户昨晚在智联招聘上还急着注销个人账号，并卸载软件。而网友在注销过程中发现，账号实际上也无法被即时注销。在操作注销后，智联招聘显示“您的账户已提交注销申请，该账号15天内将被冻结，冻结期间如需撤销注销申请，请拨打客服热线……”

根据“3·15”晚会曝光，智联招聘声称拥有1.8亿用户，视用户信息安全与隐私保护为自己的“生命线”。然而，在一个名为“58智联粉”的QQ群里，记者向一位买家支付7元，便买到了一份智联招聘上求职者的简历。简历上求职者的姓名、性别、年龄、照片、联系方式、工作经历、教育经历等信息一应俱全。

这些个人简历是如何被泄露并在QQ群里被贩卖的？记者发现，在智联招聘上，企业账户只要交钱办理会员，就可以不受数量限制下载包含姓名、电话及邮箱地址等关键信息的完整简历。记者还发现，还有人在兜售智联招聘的企业账户。企业账户的注册，伪造的资质申请也可以通过。类似的问题不仅仅发生在智联招聘，前程无忧和猎聘网上，企业账户只需支付费用，便可以下载到求职者的完整简历，对企业账户同样存在管理漏洞。

警方调查发现，犯罪分子一方面通过企业账户获取简历；另一方面通过QQ群，批量购买简历。通过这样的途径，大量的个人简历信息，源源不断地流入了不法分子的黑手。近年来，各地警方破获多起类似案件，在其中一个嫌疑人的一块硬盘当中，存储的这种公民简历数量就有700多万条。

记者随后调查发现，在华为、小米等品牌手机的应用商店中，已经将智联招聘、前程无忧、猎聘等App下架，搜索上述App时显示“服务调整，暂不提供下载，敬请谅解”。但是，智联招聘升职版，以及猎聘招人版仍可下载。截至北青报记者发稿时，苹果、三星等手机应用商店中均能正常下载。

针对央视“3·15”晚会曝光的问题，今日凌晨，猎聘、前程无忧、智联招聘先后发布声明致歉，并称三家企业已与人力资源服务行业同仁达成共识，联合抵制一切侵犯求职者权益的不法行为。

猎聘表示，已于第一时间成立专项小组，彻查简历被不法分子非法售卖的行为；前程无忧表示，将进一步升级各项信息安全及数据安全管理制度，严格企业黑名单制度，升级相关监测与干预机制。一旦发现对求职者个人信息的侵害行为，将严厉清查和封禁，并向政府有关部门进行举报；智联招聘表示，已于第一时间成立专项团队，对相关内容进行调查处理，将继续升级技术手段，保障全站用户的信息安全。（记者 林艳 武文娟 解丽）