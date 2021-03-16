今日沙尘或“回流” 明起空气将改善

3月14日至15日，北方多地出现扬沙或浮尘，北京、河北北部、山西北部、内蒙古中西部、甘肃西部等地出现沙尘暴，局地出现能见度不足500米的强沙尘暴。中央气象台表示，这是近10年来影响我国最强的一次沙尘天气过程，达强沙尘暴级别。预计今日受偏南风影响，沙尘天气将会出现“回流”，不过从明天开始沙尘将得到抑制。

现象

近10年最强沙尘天气来袭

北京等地出现沙尘暴

中央气象台监测显示，3月14日至昨日早晨，北方多地出现扬沙或浮尘，北京、河北北部等地出现沙尘暴，局地出现能见度不足500米的强沙尘暴；新疆北部、甘肃中西部等地出现6级至8级阵风，新疆东部、内蒙古中东部部分地区风力达10级至11级。昨日7时起，沙尘开始影响北京，PM10浓度从100微克/立方米快速升至5000微克/立方米以上（城六区超过8000微克/立方米），PM2.5浓度也一度超过400微克/立方米，达重度污染。

针对此次大风沙尘暴天气，北京市气象台分别于14日17时15分、17时20分发布大风蓝色和沙尘蓝色预警信号，并于15日7时25分升级发布沙尘暴黄色预警信号。据市气象台统计，3月份观象台常年平均（1981年至2010年）沙尘日数为2.4天，最多为12天（1954年），2000年以来沙尘最多的一年出现在2001年，达到9天。北京上一次沙尘暴出现在2015年4月15日，2020年3月18日曾出现扬沙天气。

据中国气象局环境气象中心主任张碧辉介绍，此次沙尘天气影响范围非常广，涉及我国的西北及华北地区。据气象卫星估算，此次沙尘天气中可视的沙尘区面积约为46.6万平方公里。从整个强度上来看，这也是近十年以来最强的一次沙尘天气过程，已经达到强沙尘暴的级别。

成因

气温高、降水少叠加大风

导致强沙尘天气

气象部门监测显示，14日在蒙古国的中部以及北部地区，出现了非常大范围的沙尘暴，并对我国造成较大影响。据张碧辉介绍，此次沙尘天气主要有两个成因：首先，整个蒙古国包括我国西北部地区近期气温明显偏高，普遍偏高5℃至8℃，且外蒙古大部分地区近期降水稀少，地表条件非常有利于沙尘天气发生；其次，受较强蒙古气旋影响，新疆北部到甘肃中西部、内蒙古大部包括华北北部地区先后出现了6级到8级阵风，为沙尘天气发生提供了很好的热力和动力条件。

北京此次遭遇的沙尘暴强度非常强，其原因也不外乎上述两点。张碧辉表示，北京出现这么高浓度的PM10，在历史上也较为少见。除了上游蒙古国的起沙范围非常大、强度很高的因素外，还与北京的地理位置有关——北京刚好是在这个沙尘气团影响的下游，所以出现了这种非常严重的PM10污染。

为何沙尘天气偏爱春季？张碧辉表示主要有两方面原因：从下地面层来看，春季随着温度的逐渐升高，地表逐渐解冻，沙尘粒子容易起沙，容易出现沙尘；春季气旋天气逐渐活跃，在动力条件上也容易出现沙尘天气。

预报

16日沙尘天气或“回流”

空气质量仍欠佳

据气象部门预计，16日受偏南风影响，可能出现沙尘回流现象，PM10浓度短时升高。环保部门监测显示，3月16日，随着沙尘逐步南下，影响范围可能波及华中及长三角中北部地区，同时华北地区转为高压后部偏南风主导，有沙尘过程残留及回流风险。受此影响，北京市空气质量预计为轻至中度污染，部分时段仍可能达到重度污染水平。

为何沙尘天气会出现“回流”？张碧辉介绍，主要是由于在系统性偏北风的作用下，沙尘粒子昨天向下游传输，包括河北、河南、山东等地都会受到影响。等北风的影响过去之后，今天将逐渐转为弱的偏南风，此时下游地区的沙尘粒子还没有完全沉降，空气中仍然悬浮有一些沙尘粒子，偏南风会把这些沙尘粒子再次向北输送。

不过，这种沙尘天气不会长时间在京津冀地区来回“打转”。预报显示，17日整个风向将转为偏东气流，江淮一带会有比较明显的降水天气，可以有效抑制沙尘天气。预计3月19日到20日，我国还将有一次冷空气过程，但从目前分析来看，这轮冷空气明显偏弱，其主要影响范围在西北地区。春季天气变化比较频繁，气象部门会持续关注沙尘天气的影响，市民可持续关注最新的天气预报。

释疑

为何最近密集出现雾霾和沙尘等极端天气？

张碧辉介绍，3月以来，北京出现持续的雾霾天气，这主要是由于前期大气一直处于静稳状态，长时间缺乏冷空气活动，导致污染物持续堆积。同时，大范围升温以及缺乏有效的系统性降水，导致北方地区尤其是沙源地的土壤湿度偏干。而持续的静稳天气又导致冷空气势力不断堆积，一旦爆发就出现了这种比较明显的冷暖气团的交锋，形成蒙古气旋和冷高压之间非常强的气压梯度力，进而导致大风以及沙尘天气。“所以这种雾霾和沙尘天气，从气象上分析，还是有一定的前后延续性。”

三北防护林为何没能抵挡此次沙尘？

张碧辉介绍，防护林对整个风场的影响范围非常有限，尤其是对于这种非常强的天气过程，它的影响程度非常低，基本上可以忽略。虽然对大范围风场的影响非常小，但是防护林对局地近地面的小范围风场会有一定的影响。防护林的植被根系可以起到很好的固沙、蓄水作用，改善起沙条件，抑制起沙，并减小局地小风场，抑制局地扬沙。近年来，得益于我国植树造林、防沙治沙工作的整体推进，沙尘天气确实得到了非常明显的改善，所以还要持续推进植树造林、防沙治沙和生态环境治理。（记者 赵婷婷 王斌）