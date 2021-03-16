北京疫情防控常态化措施今起实施

昨日，北京市第226场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，北京疫情防控常态化措施从今天开始实施。这意味着，从今天起北京将有序恢复生产生活秩序，社区（村）科学、合理设置卡口，拆除不必要的物理隔离，做到卡口应开尽开，不再检测体温，便利居民出行。国内低风险地区人员、环京地区通勤人员进京不再查验核酸证明，公园、景区、名胜古迹和图书馆、博物馆等室内外文化娱乐场所将按75%限流开放。

恢复进出京跨城网约车、顺风车

北京市委宣传部副部长徐和建在会上介绍，目前，国内疫情持续平稳向好，但全球疫情仍呈扩散蔓延态势，疫苗接种总体迟缓，境外输入仍是首都疫情防控最大风险。针对当前疫情形势，结合北京实际，首都严格进京管理联防联控协调机制研究制定了北京疫情防控常态化措施，3月16日开始实施，在坚持“外防输入”基础上，有序恢复生产生活秩序。

优化进京管控措施。国内低风险地区人员进京，环京地区通勤人员进京不再查验核酸证明，恢复进出北京市跨城出租车、网约车、顺风车业务。优化社区（村）疫情防控措施。社区（村）科学、合理设置卡口，拆除不必要的物理隔离，做到卡口应开尽开，不再检测体温，便利居民出行。有序放开婚宴、丧葬等家庭聚集活动，做好村级备案，落实扫码登记、佩戴口罩、通风消毒等措施，控制人员密度，缩短活动时间。

有序恢复文体旅游活动。继续落实“限量、预约、错峰”要求，按75%限流开放公园、景区、名胜古迹和图书馆、博物馆、影剧院、KTV、网吧等室内外文化娱乐场所。有序开展国内团队旅游业务。

放开医疗机构床位使用率限制

在落实举办方主体责任和做好常态化防控措施的前提下，可以举办500人以下的会议和1000人以下的体育赛事；举办500人以上会议、1000人以上规模体育赛事活动，须经属地政府和疫情防控领导机制审核评估。体育赛事室内外场地观众上座率每场应控制在75%以内。室内外体育健身场所恢复开放，坚持预约，控制瞬时流量，保持安全距离。

恢复生活服务业企业正常运营，允许组织开展促消费活动。商务楼宇、商超、酒店宾馆等公共场所和办公楼宇，在严格落实扫码、预约、戴口罩、“1米线”、清洁消毒等防疫措施基础上，取消春节期间75%限流措施。高校允许在校学生根据需要申请出校。

此外，落实院感防控措施基础上放开医疗机构床位使用率限制。发热门诊对所有发热患者进行核酸检测，不再进行核酸抗体检测，由临床医生根据需要判定是否进行胸部CT检查，有序开放陪护和探视，有序开展医师多点执业、外出会诊、互联网居家护理等服务。

出入境团队旅游暂不恢复

徐和建表示，按照“外防输入、内防反弹”要求，继续坚持非必要不出境、国内中高风险地区人员限制进京和在京风险人员筛查管控措施。继续对密切接触者和密接的密接人员采取集中隔离医学观察措施，严格执行解除隔离前的检测要求。

同时，暂不恢复出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，不开展在京人员赴中、高风险地区旅游和“机票+酒店”业务，不接待14天内去过或来自中、高风险地区人员或为其提供来京“机票+酒店”业务服务。暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。此外，继续做好学校、托幼机构师生的健康管理，严格管控聚集性活动，落实进校门查证登记及测温验码制度、晨午检制度。

文/本报记者 解丽 蒋若静 刘洋

热点

高校学生持“绿码”即可返校报到

市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在会上介绍，根据首都疫情防控工作的最新要求，结合学校教育教学实际，学校防控工作组对全市学校疫情防控工作作出部署。

李奕表示，在京高校外地学生返京返校要求，统一按照首都严格进京管理联防联控协调机制最新政策执行，自3月16日零时起，国内低风险地区人员返京返校不再需要持核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天也不再进行核酸检测。学生持健康通行码“绿码”返校报到。

同时，各高校按照市区统一安排，陆续启动在校师生员工疫苗接种工作。其中，清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学等高校先期已经组织返校学生进行疫苗接种。根据工作安排，有条件的高校将在校内设置临时接种点进行接种，方便广大师生。各高校将按照全市统一部署要求，号召师生员工“应接尽接、应快尽快”，共同构筑校园免疫屏障。

李奕强调，中小学、幼儿园仍要采取更加严密的防控措施，抓实抓牢校园常态化疫情防控。一是落实戴口罩、勤洗手、常通风、晨午晚检、按时消毒、保持距离、减少聚集等一系列措施要求。二是做好校门、教室、食堂等重点场所管理，降低密度、严防聚集、严防松懈。三是做好春季流感、诺如病毒、手足口病、禽流感、水痘等流行病的预防控制工作。中等职业学校按照中小学要求执行，高职院校按照高校要求执行。

符合条件校外培训机构可开课

对于校外培训机构，李奕表示，本市将进一步规范管理而不是“一关了之”。对于那些符合办学标准、有益于学生学识和综合素质提升的校外培训机构，本市支持依法依规开展培训。

不过，一些培训机构教师无资质、教学质量不高、发布虚假信息和广告、制造和传播焦虑情绪，甚至有退费难、卷钱跑路等等，使学生和家长蒙受巨大损失，李奕表示：“对于这种打着教育旗号侵害群众利益，特别是人民群众反映强烈的行为，我们的态度是坚决予以制止。”

在规范管理方面，本市已研究出台相应的规范和指引。李奕表示，针对人民群众反映强烈的问题，一刻也不能等，要进一步加强对教师资质、超纲超前教学、教学质量不高、预付费资金、培训服务合同、未成年人保护等方面的监管，坚决堵住问题隐患。市区教育部门也会努力在提高校内教育教学质量上再下功夫，推进教学方式改革、评价体系改革。

关于校外培训机构恢复时间，李奕表示，学科类校外培训机构要根据疫情防控、办学标准和行为规范等要求，按照“自查自评、书面申请、检查整改、公开承诺”程序，向各区教委提出申请，经各区教委审核通过后可有序恢复。“也就是说保证安全、符合条件、按照程序，审核通过了，就可以开，并没有一个统一的时间点。”

有序开放跨省区市团队旅游

市文化和旅游局一级巡视员周卫民在会上介绍，本市将按照最新版的疫情防控指引，抓紧抓实抓细各项常态化精准防控措施，有序恢复文化旅游活动。

周卫民指出，市公园、景区、名胜古迹以及演出场所、娱乐场所、图书馆、博物馆、影剧院等按75%限流开放，宾馆酒店取消春节期间75%的限流措施。要落实各项常态化精准防控措施，做好文化娱乐场所接待服务，实行限量管理、强化分时预约、推行无接触购票、实现错峰服务，推进预约管理常态化。

同时，有序开放跨省区市团队旅游。有序开展国内团队旅游业务，组织和接待入境回国人员旅游或为其提供“机票+酒店”业务服务应符合和遵守本市入境医学观察和健康监测规定。本市旅行社及在线旅游企业暂不恢复出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，不开展赴中高风险地区的团队旅游和“机票+酒店”业务，不接待14天内来自或去过中高风险地区人员或为其提供来京“机票+酒店”业务。

周卫民强调，北京不接受14天内来自或去过国内中高风险地区的人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需“健康宝”未见异常状态。

现场

国科大雁栖湖校区师生接种新冠疫苗

昨日上午，中国科学院大学雁栖湖校区师生在校内临时接种点有序接种首针新冠疫苗。北青报记者了解到，国科大雁栖湖校区疫苗接种工作自3月12日启动，每日接种2000余人，由属地怀北镇及校方共同负责。

据国科大学生工作部部长王岗介绍，经过前期摸排，国科大雁栖湖校区共有教职员工800余人、学生9400余人报名接种新冠疫苗。为保障疫苗接种工作有序开展，由校卫生所、校区办及物业员工和学生组成的150人志愿者队伍参与疫苗接种现场服务。截至15日下午，近8000名师生新冠疫苗首针接种。

除了国科大，怀柔区还积极服务各驻怀科研院所接种新冠疫苗。目前，中科院物理所、国家空间科学中心、纳米能源与系统研究所等8家单位科研人员正陆续接种疫苗。除此之外，该区文旅局还成立了疫苗接种专班，建立了怀柔区旅游行业重点人群疫苗接种台账。截至目前，全区12家A级以上在营旅游景区全部启动了新冠疫苗接种工作。

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昌平12个镇街陆续推出“夜场”接种服务

为方便群众非工作时间的接种需求，昌平区回龙观等12个镇街均已安排或陆续推出夜场接种服务。据介绍，1月1日至3月15日18时，昌平疫苗接种人数累计69.6万人次。

北青报记者从昌平区了解到，为方便群众非工作时间的接种需求，昌平区回龙观、龙泽园、霍营、北七家、沙河、城南、南邵、小汤山、十三陵、百善、崔村、阳坊12个镇街均已安排或陆续推出夜场接种服务。接种医疗力量方面，昌平区22个镇街共设31个临时接种点，其中区级接种点2个。全区各级医疗机构参与接种医务人员2000人，日接能力3.4万人。

按照北京市新冠肺炎疫苗接种部署工作要求，昌平区疫苗组织协调工作组建立条块结合、以块为主的组织实施体系，同时按照区级统筹、镇街实施的原则，采取“团队预约+个人预约，定点接种+上门接种，集中接种+查漏补种”的“三加”服务方式满足接种端各类服务需求。（记者 解丽 蒋若静 刘洋 武文娟 李泽伟）