中国距离保健食品强国有多远？

家住北京朝阳区的王女士，每天都给上小学的孩子吃深海鱼油软胶囊。虽然瓶子上都是洋文，但是王女士一直对儿子言之凿凿：“每天坚持吃，保护眼睛。”直到有一天，儿子发出了灵魂之问：“深海鱼都是瞎子吧？”

从这个事情可以看出，很多消费者对保健食品并不了解，但又觉得保健食品有好处，在懵懵懂懂中，倾向选择国外品牌。

对此，全国人大代表、晨光生物科技集团董事长卢庆国表示，不可迷信国外保健食品品牌。

“近年，出现一些国外委托中国厂商用国产原料生产成保健食品胶囊后出口到国外，到国外只是装瓶贴上商标，摇身一变成为国外高价保健食品的业务。”卢庆国说，“还有一种操作，中国出口廉价的保健食品原料，由国外装胶囊制成成品后又通过电商、海淘等渠道返销国内。卖出去一元的原料，买回来成品要上百元。”

目前，健康中国建设正在全面推进，营养健康产业的作用和意义得到越来越多的关注。据《全国食品工业“十三五”发展战略研究》的数据，保健行业每实现3亿元产值，可减少5亿元医疗费用。

“我建议，国家相关部门大力支持和推进保健食品行业的发展，培育形成一批具有国际竞争力的大型企业，促进我国成为保健食品强国。”卢庆国说，中国有足够的底气和实力。

首先，中国已具备成为保健食品强国的基础，早已是保健食品原料生产大国。中国医药保健品进出口商会的数据显示，美国以及欧洲、大洋洲等国使用的保健食品原料80%以上从中国进口，而这些保健食品原料多来自植物提取物。比如，晨光生物生产的缓解眼睛疲劳的叶黄素原料，已在全球产销量第一。

其次，中国保健食品原料植物提取物的科技水平也占到了国际前沿，不但可以自主研发、生产用于提取工艺的设备，还在不断创新应用新的提取技术。植物提取物具有天然健康的产品属性，产业下游紧连大健康产业，成为食品、保健食品、药品的原料，在人类健康、动物健康、植物健康、环境健康及工业生产中发挥着重要的作用。

第三，与发达国家相比，中国人均保健食品消费仅为美国的1/7，中国保健品市场内需潜力巨大。来自艾媒咨询数据显示，我国七成消费者保健品月均消费金额在100元以上，其中，月均消费超过500元的受访者占24.6%，月消费1000元以上的受访者占5.5%。相较于美国、日本等发达地区，中国消费者在保健品支出金额方面仍有较大提升空间。

此外，疫情之后，人们对保健食品行业的消费热情高涨，维生素类产品、抗免疫力产品供不应求。相关数据显示，2020年上半年，中国新增的保健品相关企业数量超过34.8万家，较去年同比增长25.67%。保健食品产业发展潜力巨大。

近年来，相关部门一直在鼓励、支持保健食品行业的健康发展，引导全社会正确认知国产保健食品，树立国产保健食品品牌在国民心目中的地位。相信随着时间的延伸，中国将逐渐成长起来一批有影响的龙头企业。