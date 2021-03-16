我国新冠病毒疫苗累计接种近六千五百万人次（国务院联防联控机制发布会）

“截至3月14日，我国共接种新冠病毒疫苗6498万人次。我们正在按照重点人群、高危人群和其他人群依序推进的原则组织实施接种，稳步提高新冠病毒疫苗人群覆盖率。”在15日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委副主任李斌介绍。

全力做好接种实施工作

李斌说，第一步，做好重点人群的接种。这类人群主要包括职业暴露风险较高人群、有境外感染风险人群、维持社会基本运行关键岗位人员等。第二步，开展高危人群的接种。这类人群主要包括老年人、基础性疾病患者等人群。由于目前疫苗临床试验对这类人群的保护效力的数据还不充足，其接种工作需要根据疫苗研发进度来安排。临床试验获得足够的安全性、有效性数据后，将及时开展相关人群的大规模接种。第三步，安排其他人群的接种。除了上面两类人群外，其他有接种意愿的人员都可以在这一步安排接种。

李斌介绍，为了保障接种工作顺利开展，全国执行“日报告、周调度、半月通报”的接种工作机制，建立月度供需总平衡和接种供应动态调整机制。目前，各地已根据各类人群的摸底情况制定分步接种计划，明确详细的时间表，对于没有完成接种的群众及时安排补种。各地在接种工作能力富余时也可以提前给后续阶段的群众接种。目前，国务院联防联控机制已经派出15个督导组赴各省现场指导，确保各项措施落实到位。

为全力做好接种实施工作，国务院联防联控机制建立了疫苗接种相关的工作协调制度，统筹全国疫苗供应，全力推动疫苗达产扩能。李斌说，各有关部门加大疫苗供需协调力度，规范疫苗储存运输，提高配送效率，保障疫苗供应。各地结合接种人群数量和进度，设置足够的接种点，配足配齐人员设备。

“在疫苗流向追踪方面，国家建立了全国疫苗电子追溯协同平台，各地及时准确地向平台报告规定信息，做到疫苗全程可追溯，疫苗来源可查、去向可追。”李斌说，在疫苗流通和使用安全管理方面，疾控机构和接种单位严把疫苗出入关，定时监测、记录新冠病毒疫苗在储存、运输过程中的温度，确保储运安全。

强化接种后出现异常反应的救治保障。李斌介绍，各地组织二级以上综合医院对口负责接种点的医疗救治保障工作，派出有经验的急诊急救人员携带必要的医疗设备、药品等驻点保障，派出120急救车现场值班值守。对参与医疗救治的人员进行严格培训，确保发生疑似异常反应时能够及时识别、立即处置。此外，畅通了转诊渠道，建立救治绿色通道，全力组织救治。

疫苗产量将逐步提升

“附条件上市的4款疫苗的相关企业已经开始组织大规模生产。当前，我国的接种需求能够得到较好满足。”工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙介绍，此外，我国对国外的疫苗援助和出口得到了较好的反响，支援了国际需求。随着疫苗生产企业不断扩建，产能不断释放，产量也会逐步提升，“随着全年各阶段的疫苗产量和产能的不断释放，有信心满足各阶段的接种需求。”

“我国疫苗生产的原辅料供应有序、稳定、充足，能够满足当前和未来一段时间的大规模生产需要。”田玉龙说，疫苗生产涉及多个环节，包括疫苗生产线的设备供应，到疫苗生产所需要的原料、辅料、包装材料，到流通、运输的冷链设备，以及疫苗接种需用的设备，都要有稳定的生产链和供应链。

提升疫苗产量的同时，确保生产全链条全过程质量绝对安全。田玉龙介绍，疫苗生产过程非常复杂，生产环节多、技术含量高，市场的准入和监管也非常严格。工信部和药监部门共同配合抓质量安全，每批疫苗都要保证一定的生产检验周期，确保各个环节质量安全。

严把疫苗质量关，确保安全有效

已上市的疫苗安全性如何？国家药监局药品监管司司长袁林介绍，通过多年的努力，我国已经建立起了比较完整的疫苗监管体制，有着比较完善的法律法规体系和疫苗质量标准体系。2019年12月，我国率先实施了疫苗管理法，并在此基础上形成了一系列配套的规章制度和技术规范，使得所有疫苗相关企业、接种机构、监管部门有法可依、有章可循。

袁林表示，针对已上市新冠病毒疫苗的生产企业，药监部门第一时间组织对企业，特别是生产车间开展系统的巡查检查；组织专业检查员定期、不定期地对产品进行检查和抽查；对所有疫苗生产企业都派驻了两名以上的专业化检查员，采取多种措施监督企业、指导企业不断完善生产质量管理体系，确保疫苗质量。

“目前我国使用的新冠病毒疫苗均已按照规范开展了临床研究，获得了国家药监部门的批准，并通过严格检测后才投入使用。”李斌说，在储存和运输过程中要求定时检测、记录温度，确保疫苗处于规定温度环境和运输的相关要求。在接种过程中，卫健部门加大了医务人员培训，要求他们要严格执行“三查七对一验证”的操作规程，通过规范的操作来充分保障疫苗的有效性和安全性。

当前，我国疫情形势总体平稳，大规模接种新冠病毒疫苗是否有必要？“预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。”李斌说，我国仍然存在疫情输入和局部流行风险，如果人们体内没有产生针对新冠病毒的免疫力，就有患病可能，部分人群患病后可能比较严重。接种疫苗既能对自身进行有效保护，也能有效保护他人。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 14 版）