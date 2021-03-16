行走山区 守护健康（我们的2020）

“柴医生，你什么时候回来呀？”从四川乐山峨边彝族自治县结束帮扶工作已经两个多月了，柴芝红还常收到患者的微信。

对浙江台州市立医院妇科主任医师柴芝红而言，2020年忙碌而充实。她挂职副院长的峨边县人民医院，医疗水平上了一个新台阶。

2018年4月，柴芝红刚到峨边时，县人民医院妇产科一年手术很少，复杂手术病人只能去乐山就诊。医院虽然配有腹腔镜设备，但妇产科没人会用。于是，柴芝红手把手教妇科医生。经过一段时间的培训，当地医生逐渐可以开展腹腔镜及宫腔镜手术。

一次，柴芝红组织妇产科应急演练比赛。比赛第二天就来了一个危急产妇，当时，腹中的胎心已经听不到了。几名医生推车的推车，拿仪器的拿仪器，一路快跑进手术室，两分钟后婴儿出生，马上抢救，3分钟后听到一声啼哭。“惊险啊，再耽搁一会儿，这孩子可能就没了。”几名医生连说，应急演练太管用了。

一个月后，柴芝红去这名产妇家回访，才知道为什么她来医院这么晚。她家在峨边与大凉山交界处，山路又窄又弯，急转弯一个接一个，不时惊出柴芝红一身冷汗。

了解到群众看病的实际困难，柴芝红开始频繁下乡义诊。去年，她把峨边19个乡镇跑了个遍，最远的乡镇，单程就需要3个多小时。

去年11月，柴芝红接到电话，一位产妇剖腹产大出血，情况危急。柴芝红火速赶到。

当时，产妇失血过多，更不巧的，产妇还是特殊的A2亚型血型，峨边所有A型血都无法配对。血液从乐山运来，起码要两三个小时。现场其他医生眼巴巴盯着柴芝红。

“不能再等，先输O型血，补充血色素！”柴芝红决定。正是她的果断应对，把产妇从死亡边缘拽了回来。

在柴芝红的帮带下，医院的微创技术渐有名气，周边县城的病人也慕名而来。为让更多医生了解学习微创手术，2020年11月，柴芝红开展“妇产科微创技术在基层医院的推广”项目，请来北京、浙江、广东的专家，为医生们讲课，周边各县的医生闻讯纷纷赶来学习。

在峨边两年多，柴芝红与病人结下深厚情谊。一次，她和出院病人约好去回访。对方得知后，凌晨就起来磨豆子做豆腐。柴芝红下乡时，病人家属塞给她腊肉香肠，非让她带回去。

柴芝红不懂彝语，只能听懂“卡沙沙”，就是彝语“谢谢”的意思。在峨边，她听得最多的就是“卡沙沙”。

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 07 版）