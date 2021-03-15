王斐：快速发展的互联网医疗对监管提出了更高要求

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

3月10日，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王斐表示，互联网医院是一种新的业态，经过六年的发展，人们对互联网医院的认识在不断深化，主要体现在互联网医疗服务边界问题、质量安全管理问题，以及线上线下融合服务问题等。

王斐谈到，互联网医院的发展进程中经历了初步发展阶段与快速增长阶段，两个阶段的分界线为2018年国家出台准入管理政策，尤其是2020年发生的新冠肺炎疫情。据相关数据统计，我国互联网医院在新冠疫情的防控进入常态化之后呈现出快速增长趋势。2020年下半年，全国增加了约500家互联网医院，这种发展速度说明互联网医院取得了行业以及人民群众的认可，互联网医疗服务也逐渐步入新发展阶段。

与此同时，在互联网医院发展过程中也存在一些现实问题，王斐指出，快速发展的互联网医院和互联网诊疗活动对监管部门提出了更高要求，在监管手段、精力、人力、经验等方面仍需继续提高。

此外，据王斐介绍，关于互联网诊疗活动的内涵，最初界定为复诊，但随着时间的推移，关于互联网医疗服务拓宽边界的问题引起大家的讨论。“最近几年，主管部门以及行业内对互联网医疗服务有了进一步探索，但目前没有形成较为统一的意见，国家卫生健康委医政医管局将继续对这一问题进行探索。”王斐说到。

最后，王斐表示，整体看来，互联网医院的发展是对线下医疗机构的补充，为人民群众享受更加便捷的医疗服务提供了新的渠道，也为我国医疗服务体系的更加完善、更加优质、更加高效提供了助力。