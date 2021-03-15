施秉银：明确各方责权利，建立互联网医院可持续发展机制

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日下午，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，西安交通大学第一附属医院院长施秉银指出，互联网医院促进了我国医疗卫生事业发展，要明确各方的责权利，互联网医疗才能发挥更大、更好的作用。

西安交通大学第一附属医院院长施秉银

“上线将近3年，我们每个月门诊量大概1万多，特别是在去年疫情期间发挥极为重要作用。”提到西安交通大学第一附属医院于2018年上线的互联网诊疗服务。施秉银表示，互联网诊疗服务上线以后，医院的医疗流程发生了重大变化，现在基本上实现了网上预约挂号、网上交费、网上预约检查诊疗等。

施秉银指出，互联网医院也为我国边远基层的群众提供了便利。他介绍说，医院去年开通了互联网医院甘肃甘南藏族自治州分院，使甘南的群众能够通过互联网医院进行看病。此举为基层“看病难”提供了一个极好的解决方案。

同时，施秉银提出，目前互联网医院建设仍旧面临着一些问题。首先是医院运维问题。建设高品质的互联网医院，运维难度较大，而且花费大，需要考虑医院如何盈利。其次，医务人员习惯了原有工作模式，对互联网医疗尚未适应。鉴于此，需要把责权利划分好、设计好，把互联网医院可持续发展机制建立好，中国互联网医院才会取得巨大成功。