穆耕林：互联网医院不能搞“短平快”，要立足于长远发展

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日下午，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，南京鼓楼医院党委书记、院长穆耕林指出，互联网医院不能搞“短平快”，要立足于长远发展。

南京鼓楼医院党委书记、院长穆耕林

互联网医院公益性和盈利性如何找好平衡点？对此，穆耕林表示，互联网医院是通过互联网技术、信息技术建设的，是实体医院的延伸，本身不具备独立性。互联网医院虽然公益是前提，但因为有成本要覆盖，所以并不是免费医院。因此，互联网医院应该与企业合作，共同促进医院发展。

穆耕林强调，互联网医院不能搞“短平快”，要立足于长远，将相关责权利进一步明确，并在起步阶段进行一定的补贴。建设互联网医院只靠一张网是不够的，还需要技术支撑，要将智能终端桩和一些可穿戴的设备结合起来做，尤其是要把人工智能和大数据技术更多的应用到互联网医院建设中去。

会上，穆耕林还对医保医药定价和处方流转问题发表了自己的看法，他提出，首先要与医保系统进行对接。目前互联网医院的服务项目定价方面，还存在着价格偏低、内容不系统、不完整以及医务人员线上劳动价值的认定和体现不明确。另外，医院的网络安全系统屏障必须筑牢，才能确保医院的隐私、医疗数据不被泄露。第三，在医改的背景下，医药分开、零加成、药占比的政策在持续深入的执行，现在处方的流转虽然有了一定进步，但并不是特别顺畅。互联网的优势是远距离，而医院的药房不能满足远距离的用药服务。

穆耕林同时指出，互联网医院还处在探索阶段，需要继续完善和规范诊疗范围、医疗服务价格等，同时要加强法律法规建设，完善监管制度。