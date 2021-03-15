陆林：健康数据是医学科研进步的基础

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日下午，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林指出，健康数据作为一种生产要素，对我国医学科技的进步是至关重要的。

中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林。陈晨 摄

陆林在会上表示，互联网科技发展迅速，依据目前大众疾病模式、发病率以及健康需求的变化，我国应大力发展互联网医疗。首先，互联网医疗具有便捷性，能让边远地区老百姓得到完善的医疗服务；其次，互联网医疗在健康教育方面也能发挥很好的作用。“传统医疗与互联网医疗应该是兼容融合发展，互相支持、互相弥补，这是健康事业发展一个重要的方向。”

提到互联网医院目前存在的问题，陆林表示，任何一个新事物的出现，必然有一个逐渐完善的过程。互联网医院还应该在制度配套、规范性、隐私安全性等问题上继续完善。

针对健康数据作为一种生产要素，应该发挥什么样价值，陆林发表了看法。他指出，建立健康数据，有利于病人的治疗，帮助医生更全面了解患者；从国家层面来看，健康数据有助于减轻国家医疗负担。最重要的是，健康数据对国家医学科技的进步是至关重要的。健康数据是医学科研进步的基础，可以提高一个国家医学的竞争力，减轻国家和患者的负担，提高医疗的效果，更好的促进病人就医，为保证个体的健康发挥重要的基础作用。