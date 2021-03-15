吴芳：互联网医疗要抓牢健康数据安全这条生命线

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

3月10日，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，圆心医疗科技总经理吴芳、北京圆心科技集团政府事务副总经理魏小刚站在互联网医疗参与者的角度，对促进互联网医疗高质量发展发表了见解。

圆心医疗科技总经理吴芳。陈晨 摄

据吴芳介绍，圆心医疗科技以互联网技术为建设基础，以医院为建设主体，融合“互联网+医疗健康”的各类增值服务，为医院搭建互联网医院及处方共享平台，提升医院“互联网+医疗健康”服务能力。她认为，医院是医疗服务的核心场景，互联网医院是问诊方式的革新。圆心医疗致力于在医院方的需求和标准下提供稳定、安全、可靠的解决方案，助力互联网医院建设。

北京圆心科技集团政府事务副总经理魏小刚。陈晨 摄

与此同时，魏小刚对互联网医院中的健康数据问题发表观点。他认为，对于从事互联网医疗的企业而言，首先需要确保健康数据的安全性，健康数据的安全性对于互联网医疗平台而言是生命线，互联网医疗企业要建立完备的数据合理使用和安全管理制度。

其次，健康数据的安全共享与流动也是非常重要的问题，是促进医疗服务效率以及医疗服务质量提高的重要动力。“过去，每个医院都会为病人建立一个病历本。随着技术进步，信息化，科技化发展，对于互联网医疗平台来说，借助互联网技术促进健康数据更加安全、便利的共享是更为重要的使命。”魏小刚说道。

2021年“全国两会”再度为医疗健康事业发展指明了方向，促进“互联网+医疗健康”规范发展更加聚焦于提高人民群众健康服务的可及性、有效性。吴芳表示，提高人民群众健康服务的可及性、有效性集中在两个方面，首先是形成专业化的互联网医院建设和运营能力，紧密围绕以患者为中心，贯穿院前、院中、院后全周期的健康管理。其次是建立专科的医联体以及医联盟，通过分级诊疗、双向转诊等服务，提高基层医院服务水平，让人民群众得到更好的医疗服务。