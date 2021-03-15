谷庆隆：互联网医院在时间上、空间上有效缓解“看病难”

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

3月10日，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，首都儿科研究所副所长谷庆隆表示，首先，互联网医院与线下的实体医院本质是一样的，都是治病救人的，都是帮助患者解除病痛的。互联网医院目前处于逐步成熟的发展进程中，发展前景是可观的。互联网医院的产生的背景是要补充或解决当前线下医院的一些不足，包括看病难、看病贵等问题。“互联网医院就是借助了互联网平台和互联网相关技术诊治疾病的医院，从而为人民群众提供更加及时有效的医疗服务。”

首都儿科研究所副所长谷庆隆

据谷庆隆介绍，目前而言，互联网医院可有效解决患者就诊时间和空间的问题。“新疆、西藏的患者可以不用长途跋涉，通过互联网医院被北京、上海的医疗专家诊治。。”谷庆隆说。

谷庆隆认为，互联网医院目前最大的优点是缓和了病人就医的时间、空间矛盾，这一优点在新冠肺炎疫情的防控与治疗期间尤为明显。“疫情期间，很多病人可以通过线上问诊得到及时的诊疗。首都儿科研究所在疫情期间开通了在线问诊服务，很多慢性病人通过在线问诊，医生根据病人既往病历、处方和用药情况，完成线上开处方、线上缴费、线上医保审核以及线下快递送药等系列程序，复诊和慢性病人的就医需求得到了保障。”谷庆隆说。

此外，谷庆隆也指出目前线上诊疗面临的一些困境。一是线上问诊速度有待提升，线上问诊仍存在程序相对复杂的问题；二是相对于线下医院而言，发展互联网医院存在收入压力，目前互联网医院只收取挂号费与医事服务费，检查、化验等项目难以实现。

谷庆隆认为，互联网医院未来的发展可以探索，充分理解互联网医院的优势和劣势，与实体医院错位发展、融合发展的模式。同时，互联网医院不但在诊疗的外围服务，更要充分利用好互联网技术，走进诊疗的过程中去，提高患者就医效率的同时，也缓解了医院的诊疗压力，更提高了治疗效果。