专家业界聚焦终末期肾病保障：完善慢病管理体系 推广适宜技术

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第六届。

在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的“终末期肾病保障体系构建与完善”专场上，与会嘉宾围绕“终末期肾病保障体系建设与完善”进行深入探讨。

探索终末期肾病管理模式 保障患者医疗需求

2020年新冠肺炎疫情期间，作为血液透析病人常规接受治疗的血透室（血液净化中心）成为人流密集、流动性大的高风险场所。

突发公共卫生事件下，终末期肾病患者应该如何管理？会上，国家药品与卫生技术综合评估中心副主任赵琨分享了她的观点：

一是要建立健全终末期肾病管理的应急预案，做好医务人员防护措施的同时做好应急情况下治疗流程预案，加强医务人员、患者及家属的专项培训；二是要建立与完善纵横联动的高效卫生应急协同机制，继续强化医共体、医联体服务体系建设，对终末期肾病患者做到多层级医疗机构联动管理，形成良好的上下转诊及居家管理机制；三是要建立应急转化机制，对患者是否能够居家腹透治疗进行评估，进一步完善腹透医疗服务定价及医保支付相关政策，提高医疗机构开展腹透的积极性及患者接受腹透治疗的可及性；四是要做好保障工作，出台应急相应管理办法、制定合理价格标准和支付标准，保障医务人员的生命安全及切身利益。

“此次疫情也提示我们，在遇到突发公共卫生事件时，对于传染病防控要做到早期控制。投入越早，成本越低，随着时间增加，所需医疗资源将呈指数级增长。”武汉大学人民医院肾内科主任王惠明建议，要进一步完善应急机制和法规，针对血液透析中心制定特殊规则和制度。要完善和健全应急体系，在面对疫情时，能够快速组建专家团队，带领医务人员快速行动，遏制疫情蔓延。

完善慢病管理体系 精准医改政策降低患者负担

医保作为减轻患者负担的支付方，对于终末期肾病等慢病的保障发挥了积极作用。对于如何更好地发挥医保作用，与会嘉宾提出了自己的见解。

浙江省医保局改革发展处处长倪沪平认为，对于终末期肾病等慢病，医保的管理应该在以下几方面着力：一是完善慢病管理制度。建立更加弹性的医疗报销制度，帮助患者节省费用的同时，使医保基金更加精准保障包括终末期肾病在内的慢病患者。二是促进医疗服务医保管理标准化，统一医保收费标准。三是把慢病药品和治疗手段纳入医保。四是改革包括终末期肾病的慢病支付方式。五是推进医保线上支付，线上支付要和互联网医院以及网络定点药店的配送体系结合起来，通过经济手段，实现有效杠杆作用。

湖南省卫生健康委医政医管处副处长李世忠表示，“县治、乡管、村访”腹透居家管理模式，是推进肾替代治疗平战结合与分级诊疗的有效模式。湖南省在推动“三医联动”过程中，除技能培训和财政支持外，持续推动腹透相关收费标准及医保政策的完善。目前，在全省范围内，腹透液已不再纳入药占比计算的范围。血透和腹透在医保报销时享受同样报销比例。

北京市医疗保险事务管理中心主任、国家医保DRG付费技术指导组组长郑杰指出，糖尿病、高血压和终末期肾病密切相关，此类患者转化为终末期肾病的概率较高，要让慢病管理走入正轨，真正解决老百姓健康问题。要将慢性病患者引导到基层，并将基层和大医院的药品报销目录完全对接，使下转的患者有药可用。

“在腹透方面，的确有较好的腹透方法，关键是如何推广下去。”北京医院医保处处长、国家卫健委《全国医疗服务价格项目规范》课题组核心成员张群表示，建议科学设立项目，并规范诊疗行为，提高医疗质量，减轻患者经济负担。在慢病方面，完善医保服务，改善患者就医体验。

推动适宜技术可及性 规范科普教育惠及患者

当前慢性肾衰尿毒症主要是血液透析、腹膜透析和肾移植三种治疗方式。受排异因素影响，大部分患者还是依靠血液透析和腹膜透析两种方式治疗。

“腹透和血透相比，所需医疗占地、医护人员、费用都要低很多。从患者回归社会的角度来看，腹透也要优于血透。”作为全国政协委员，全国政协委员、北京大学第一医院原副院长丁洁一直关注尿毒症患者，她表示，精准医改政策可以助推适宜技术腹透救治尿毒症患者，希望在社会各界持续努力下，推广腹透技术可及性，让更多患者获益。

“透析治疗是非常成功的器官功能替代方法，也是所有器官衰竭中最为成功的治疗范例。”复旦大学附属中山医院肾内科主任丁小强介绍，近十余年来，我国透析治疗得到了广泛的、高质量的、安全的开展,颁布了血液净化治疗标准化操作规程（SOP），开展医生、护士SOP培训，并制定了一系列肾脏病尤其是透析方面的指南和共识，建立了全国性的透析登记系统，为学术、医疗、医护人员研究和改进诊断和治疗的方法提供了非常好的基础数据。

中日医院肾病科主任李文歌表示，腹膜透析是最适合居家治疗的一种方式，但由于没有相应的服务收费标准，从事腹膜透析的医生、护士人才较为短缺。腹膜透析液作为药品，推行腹膜透析治疗容易对医院需要严格控制的药占比的情况造成冲击，因此腹膜透析并未在临床上得到广泛的应用。要建立和完善腹膜透析照护服务标准，进一步推广腹膜透析治疗，保障腹膜透析治疗的健康发展，为更多患者提供治疗。

“为患者生命做出有益贡献是企业的使命。百特医疗会继续施展专长，凝聚社会各界力量，积极推进肾病管理体系建设，建立平战结合模式，继续为患者带来新技术、创新产品、优质服务。”百特医疗大中华区总裁徐润红表示，作为整个医疗环节大循环中的一份子，慢病管理是生态体系建设，企业应积极推动慢病管理体系建设，加强慢病管理可及性。

除了适宜技术，健康教育的话题也被专家们关注。中国医药教育协会科普健康教育中心主任、北京中医药大学第三附属医院眼科主任王志强认为，科普健康教育传播对象要落实到老百姓本身。以终末期肾病为例，要依赖国内知名肾科专家，形成让老百姓熟知、认可的“品牌”。同时，每位医生在传播过程中侧重点存在差异，让老百姓在众多信息中抓取有利、有用、正确的信息。要建立完善激励机制，建设信息平台，为老百姓传递官方、正确的声音。