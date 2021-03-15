倪沪平：终末期肾病纳入慢病特殊病种 减轻患者负担

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”专场论坛上，浙江医保局改革发展处处长、嘉兴市人民政府副秘书长倪沪平表示，将终末期肾病纳入慢病特殊病种，通过医保减少患者透析支出。

倪沪平表示，为了解决腹透液患者问题，浙江在制订终末期肾病管理政策时，将终末期肾病纳入慢病特殊病种范围，使患者做腹透液时可以减少支出。

倪沪平认为，对于终末期肾病等慢病，医保的管理应该在以下几方面着力：

一是完善慢病管理制度。建立更加弹性的医疗报销制度，帮助患者节省费用的同时，使医保基金更加精准保障包括终末期肾病在内的慢病患者。同时，要改善居家慢病管理制度。

二是促进医疗服务医保管理标准化，统一医保收费标准。医保部门已经在研究统一的医保标准体系，相信在不久的将来，全国各地医疗服务会有相应一致的收费标准和项目收费标准。

三是把慢病药品和治疗手段纳入医保。未来在药品动态调整机制上，把慢病治疗方面的创新药，通过药物经济学的方式，科学评价后纳入医保。

四是改革包括终末期肾病的慢病支付方式。慢病种类多且患者需要长期带病生活，建议对此类疾病实施按病种支付，特别是在推进DIP（大数据病种组合）支付方式时，可以科学提高腹膜透析的分值，建立腹透优先医保支付激励机制。

五是推进医保线上支付。线上支付要和互联网医院以及网络定点药店的配送体系结合起来，通过经济手段，实现有效杠杆作用。