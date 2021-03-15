统计局：猪肉价格有望继续回落

“未来预期来看，随着生猪生产的逐步恢复，猪肉价格有望继续回落。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华15日如是表述。

15日，国新办就2021年1-2月份国民经济运行情况举行发布会。会上，有记者提问称，1月中下旬至今猪肉价格已经连续5周下跌，可否预计一季度全国生猪出栏和猪肉供应情况？今后一段时间内我们的猪肉供应形势如何？

对此，刘爱华指出，2月的猪肉价格同比、环比都出现了下降，同比下降14.9%，降幅比上个月扩大11个百分点；环比来看，猪肉价格下降了3.1%，上个月上涨5.6%。从数据可以看到，去年以来各地出台的支持生猪生产的一系列措施正在逐渐见到成效。“从我局监测的生猪生产大县的数据来看，生猪出栏和存栏都处于持续恢复的过程中。未来预期来看，随着生猪生产的逐步恢复，猪肉价格有望继续回落。”