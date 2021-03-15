沙尘来袭 出门怎么挑口罩？

今日，北方多地遭遇今年以来最强沙尘天气。中央气象台15日6时发布沙尘暴黄色预警。沙尘来袭，我们出行要如何做好个人防护？

沙尘暴会给我们带来哪些危害？

沙尘由粗沙粒和大量细颗粒物(粉尘)组成，沙粒大小多集中在0.1～0.5mm，粉尘则在0.0039～0.25mm，其中粒径≤10μm的细颗粒物可随呼吸进入呼吸道深处，引发肺损伤效应。在沙尘及沙尘暴天气期间，由于空气中沙尘气溶胶和有害物质的浓度骤然升高，大气污染严重，可引起人群的急性效应，特别是老年人群的健康危害会加剧。

——对呼吸道的影响

短时间气象要素的急剧变化容易诱发高血压、冠心病、克山病和风湿病等的发作。长期暴露于颗粒物的污染，不仅肺功能降低，支气管炎和其他呼吸道疾病的患病率增加，而且患肺癌的危险性增加。

——对免疫系统的影响

长期反复接触高浓度悬浮颗粒物，可使人体淋巴结、巨噬细胞的吞噬功能受到抑制，致使机体免疫功能下降。

——对感官器官的影响

沙尘进入眼睛，可直接引起眼睛疼痛、流泪，如不及时清除沙尘，可能引起细菌性或病毒性眼病，重者可以诱发结膜炎等；沙尘进入耳朵可引起外耳道炎症。

——对其他器官的影响

有统计结果显示，心血管疾病病死率与细小颗粒污染相关。沙尘暴可致神经系统功能紊乱、血液循环改变。沙尘暴天气，会增加心肌梗死和急性脑血管意外的概率等。

沙尘暴来袭，该如何防护？

个人防护的基本原则是：躲避沙尘、保护眼睛和保护呼吸道。关闭门窗是躲避沙尘的最有效方法。沙尘或沙尘暴天气时，尽量减少外出。

此外，要搞好室内卫生，保持空气洁净。条件许可情况下，可打开加湿器，增加室内空气湿度，促使室内颗粒物沉降。沙尘或沙尘暴过去后的数日内(特别是第2天)仍要尽量避免户外活动。

室外活动的个人防护要注意：最好戴防尘口罩，穿戴防尘手套、纱巾、防风眼镜、鞋袜、防尘面罩，皮肤上涂护肤品，以降低沙尘对皮肤、口鼻部的伤害。回家后及时清洗皮肤、眼睛、口腔和鼻腔残留的尘土。

一旦沙尘吹入眼睛，切不可用手揉搓，可考虑用清水或纯净水冲洗。戴普通眼镜也有一定的防护作用，但禁止戴隐形眼镜。如果出现慢性咳嗽伴咯痰或气短、发作性喘憋及胸痛时，均需尽快需求专业医疗服务。

防护口罩如何挑选？

市面上的口罩琳琅满目，我们该如何挑选适合的口罩？

北京大学人民医院呼吸内科主任医师马艳良接受中新网记者采访时表示，最重要的要评判以下三点：

——阻尘效率

口罩阻尘效率的高低是以其对微细粉尘，尤其对2.5微米以下的可吸入性粉尘的阻隔效率为标准。因为这一粒径的粉尘能直接入肺泡，对人体健康造成的影响最大。

——密合程度

口罩防侧漏设计可以防止空气通过口罩与人体面部缝隙而不是通过过滤被吸入。口罩形状与人脸不密合，空气一样会从不密合处泄漏进去，进入呼吸道。那么，即便选用滤料再好的口罩，也无法保障健康。

——佩戴舒适

这样才会保证坚持佩带。现在许多口罩都采用拱形形状，既能保证密合良好又能在口鼻处保留一定的空间，佩带舒适。

专家提醒：很多人认为口罩的过滤能力越高越好。很多人选择佩戴N90/KN95防护口罩，这种口罩对直径小于等于2.5微米的细小颗粒过滤能力达到90%，甚至95%，确实能有效防雾霾、防病毒，相应地，这种口罩的透气性不好，如果呼吸频率过快，容易引起呼吸不畅。儿童、老年人、患有呼吸系统疾病和心血管疾病的特殊人群应该慎重选择。(记者 张尼)