北京气象局：15日沙尘暴天气将持续至下午 傍晚逐渐减弱

据北京市气象局官方微博15日消息，受蒙古气旋和冷空气大风的影响，昨天夜间，内蒙古中西部至河北西北部一带出现大范围沙尘暴、扬沙和浮尘天气，能见度在1公里左右，局地不足300米。受上游沙尘输送影响，今天早晨本市PM10浓度显著升高，能见度下降至1公里以下，出现沙尘暴天气。针对此次大风沙尘暴天气，北京市气象台发布了大风蓝色预警信号和沙尘暴黄色预警信号。

预计，今天白天仍有4、5级偏北风，阵风7、8级，沙尘暴天气将持续到今天下午，傍晚逐渐减弱，夜间风力减小，能见度转好。

来源：北京市气象局官方微博截图

北京市气象局同时发布防范建议：

1.老人儿童及患有呼吸道过敏性疾病的人群，尽量不要到室外活动。公众外出时请佩戴口罩、纱巾等防尘用品，外出归来应清洗面部和鼻腔。

2.今天北风强劲，天干物燥，请注意防风防火；做好室外搭建物和广告牌加固、户外高空作业注意安全防护等。