青帮白菜筋多 白叶的味儿甜

细心的消费者会发现，如今市场上出售的白菜有的叶片发黄发白，颜色淡，有的叶片则是青绿色的。北京市农林科学院蔬菜研究中心研究员余阳俊说，叶片青绿、菜帮也偏绿的白菜叫“青口菜”，其在生长过程中因为光合作用较强，因而肉厚、粗纤维丰富，吃起来“筋”多不易烂，但储存一段时间后，口感会更好，适合炖菜或腌制酸菜等；叶片呈淡绿、黄绿或黄白色、菜帮呈白色的白菜叫“白口菜”，其肉质薄而嫩，口感甘甜，可以炒着吃，适合随买随吃。两者虽然口感不同，但在挑选方面有一些共同之处。

体型小的更嫩。应挑选包裹较密实的大白菜，个大一二顿可能吃不完，风味也淡一些，中小个头最好，口感也更脆嫩。

手感较沉的更新鲜。个头相似的大白菜，应选择手感较沉的，其水分充足，新鲜度更高。

首选没黑点或黑点少的。白菜帮上的黑点可能是栽培过程中使用过多氮肥造成的生理病害，黑点不多的白菜可以吃。白菜受蚜虫侵袭后，可能会在叶上留下黑色的粉末状物质，这是蚜虫的分泌物，烹调前用水冲洗掉即可。但如果白菜上出现大块的黑斑或腐烂，可能是贮存中得了“黑斑病”或“软腐病”，这样的白菜不要买。（记者 严立新）