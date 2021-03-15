“最美不过夕阳红”，但当真的开始体会变老，不少老年人却不知所措。中国心理卫生协会心理咨询专业委员会副主任委员郭勇告诉记者，退休、患病、丧偶是老年普遍面临的三个“心理坎”，哪一个没处理好都可能带来不小的情绪阴霾。

心理坎1：退休后找不到价值感。退休是人生一大转折。老人失去了原有施展能力的平台，离开了多年的工作伙伴，社会交流减少，价值感、荣誉感、使命感等需求无从实现，易使人产生“老而无用”的失落感，导致抑郁情绪，易陷入空虚、苦闷中。

郭勇表示，从职场回归家庭，老人内心的价值感、被需要感无法被满足，一时难以适应是正常的，老人与家人都不必过于心急。大多数老人需要一点时间，正视那些涌现出的负面情绪，如“无力感”“空虚感”。当发现退休并不意味着社会、家庭、子女不需要他们，只是“需要”的方式变了，老人就能坦然面对，慢慢接受、适应新的生活节奏，摸索新的生活习惯，给自己的“新生活”设定新目标，转向新的领域，做一些力所能及的事。

心理坎2：大病小病找上门来。“多病共患”是老年疾病的一大特征。多数慢性病病因复杂，病程长且难完全治愈，一旦确诊，老人常陷入无力感，从而产生烦躁、焦虑等负性情绪。

郭勇表示，疾病并不代表生活能力丧失。健康不是没有疾病，而是身心处于功能良好的状态。良好的情绪状态可以使生理功能处于最佳状态，反之则会降低或破坏某种功能，引起或加重疾病。衰老是生命的必然趋势，接纳而非抗拒，能让人心态更加平和。比如，出现“老花眼”，不与年轻时比较，而是需要配一副合适的老花镜，积极解决问题。

心理坎3：难以接受老伴走了。亲人尤其是爱人的死亡，对老年人来说是十分沉重的打击。研究显示，晚年丧偶是老人抑郁症的一条“导火索”：不在婚姻关系中的老年人，抑郁发生率明显高于婚姻关系中的老年人，其中，丧偶者抑郁发生危险最高。

“少年夫妻老来伴”，人到晚年，配偶是最亲密的人生伴侣。一旦遭遇伴侣亡故这样强烈的生活事件，便不易重新建立心理平衡，持续下去，容易引发抑郁症等精神疾患，加重原有的躯体疾病，甚至导致死亡。丧偶初期，老人应尽量少呆在家里，减少对往事的回忆，坦然接受亲人的离去。逐渐将感情转移到子女孙辈，或者生活中的兴趣爱好等，找到情感抒发口。

郭勇表示，遭遇坎坷是人生常态，让自己的身心充实起来，就能让“坎儿”晚来一些，来的时候有能力面对。

终身学习。老年人应尽可能保持学习，把自身与社会的距离缩小到最低限度，比如学习手机等新技术、微信等新型沟通手段，充实生活。

发挥价值。通过新的社会参与、新的角色，可以改善老人因社会角色变化而引发的情绪低落，实现对自我的重新认识，保持其生命的活力。志愿活动会起到潜在的减轻丧偶之痛、帮助他们从中恢复过来的作用。家庭成员可根据不同情况，为老年人安排一些力所能及的工作或家务，让他们意识到自己对社会及家庭有价值。

自娱自乐。郭勇表示，不知道该做什么时，就做能让自己开心起来的事。喜欢与他人交流，就多和小区内的其他老人交朋友，多跟老朋友交流；喜欢安静地做事，就培养兴趣爱好，如书法、摄影、烹饪、花艺、手工等。让自己动起来，既有益身心，提高生活质量，又能为自己建立良好的社会支持系统，更好地应对压力事件。（记者 王冰洁）