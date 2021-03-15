旅游消费需要读懂“她”

今年37岁的重庆姑娘张欣然结婚6年，每一次的家庭旅行几乎都在她的计划下进行。“从选定酒店、预订航班，到在目的地的行程，几乎都是我在做。”她说。

同程研究院日前发布的一项在线调研数据显示，71%的居民家庭旅游度假消费决策是由妻子做出的，女性俨然已经成为影响4亿多个家庭年度旅行消费的最终决策者。

事实上，随着女性收入水平和社会地位的同步提升，“她经济”越来越受关注，女性在各个细分领域的经济影响力快速提高。在一个家庭的出游规划中，女性的主导地位日渐凸显。

和张欣然不同的是，80后的林蕾还没有成家。“在去年之前，我每年至少安排两次旅游。”她称，因为大部分时间是独自旅行，比较关注的是安全性。此外，对住宿条件也有一定要求。

值得注意的是，随着“新生代”群体的崛起，女性旅行者也正在经历一次消费主力的代际迁移。“80后”成为商旅及休闲度假的绝对消费主力以及最具价值的消费群体，“90后”则是最大的需求增量贡献群体，“00后”正成为新潮流、新消费的引领者。

同程旅行的住宿大数据显示，过去一年中，全国女性旅行者中“80后”占比27.1%，“90后”占比43.8%，二者合并占比高达70.9%

驴妈妈过去一年的数据则显示，女性游客年龄分布趋于年轻化，也更倾向自由行，预订量占女性总预订量的68%。此外，她们对酒店住宿要求高、旅游消费意愿强、爱打卡拍照美食探店、提早做足功课，这也使得度假型酒店和景点的打包产品成为她们的最爱。

“我几乎都是订的‘早鸟票’，这样会实惠很多。”林蕾表示，当心仪的酒店推出优惠套餐时，也会考虑提前下单。

马蜂窝旅游研究中心负责人冯尧表示，随着女性的经济独立与消费需求的迅速增长，旅游产品也要满足她们的自主性、个性化、品质化需求。

同程旅行的数据显示，在飞机舱位等级偏好方面，女性旅行者选择商务舱的比例较男性低大约35.7%，选择头等舱的比例女性也略低于男性。在住宿酒店类型偏好方面，女性旅行者选择3星、4星及5星酒店的比例略高于男性，选择偏商务的经济连锁酒店的比例略低于男性。尽管相对更偏好高星级酒店，但女性在旅途住宿方面的花费仅为610元/人，较男性旅行者的人均住宿花费低22%左右。（记者 李国）