老年人要不要打新冠疫苗？有哪些特别需要注意的？

据中国之声近日消息，60岁以上人群打新冠疫苗已获批。

爷爷奶奶们可以接种新冠疫苗了！很多的具体问题随之提出来：比如糖尿病几十年了，一直打胰岛素、吃二甲双胍，能不能打新冠疫苗？患有高血压等心脑血管疾病能不能打？

带着让公众迷惑的这些问题，科技日报记者咨询了多位专家。除了一些与疫苗、疾病本身相关的建议外，记者还发现爷爷奶奶们要去打新冠疫苗，一定记得带上老花镜！这又是怎么回事呢？

爷爷奶奶们要不要打？专家从亲身经历说起

“我家4个老人从2006年开始接种流感疫苗，2013年接种肺炎疫苗，4个老人都有高血压、糖尿病，有的心脏里装了支架，还有患有癌症的，这十几年来4位老人没有因为流感诱发转重甚至住院，他们现在最大的90岁，最小的也有76岁了。”就在刚刚结束的两会，有着丰富基层经验的全国人大代表、贵州省疾控中心健康教育所副所长何琳在与包括科技日报记者在内的几十家记者线上座谈时，举了这样一个例子。

避免基础疾病的“溃堤”，疫苗功不可没。

疫苗的这一“头功”，得到了很多专家的认可。

“从原则上来讲，有基础疾病的人，应该优先接种疫苗。因为基础疾病人群一旦接种疫苗，对于新冠感染之后的重症预防、住院控制、减少死亡等方面都能发挥很大的作用。”科兴控股董事长尹卫东告诉科技日报记者，这是反复被科学验证证实的。

疫苗专家、美国FDA前审查员李忠明表示，在美国是优先给老年人打疫苗，和老年人打流感疫苗、肺炎疫苗的注意事项差不多，很安全。

相关数据也显示，在巴西、智利、土耳其目前接种新冠疫苗的人群中，60岁以上人群占多数。

“科兴的新冠疫苗克尔来福目前获批使用的国家中，（接种者）几乎都包括60岁以上的老人。土耳其接种了一千多万剂克尔来福，其中60岁以上老人接种量就达400多万剂。”科兴控股相关负责人刘沛诚介绍。

为什么我们国家不是老年人优先接种？

那么，为什么我们国家先开展18周岁—59周岁年龄段的接种呢？

“因为在设计临床试验时，为了安全起见，先开展了18周岁—59周岁的试验，所以这个年龄段的数据和结果出来得最早（因此最先开展接种），然后才是60周岁及以上，17周岁及以下的。”国药中生集团董事长杨晓明此前接受采访时表示，目前国药获批的两款新冠疫苗使用说明书中写明适应年龄段“18周岁以上”，已经包括60周岁以上的人群。

另一个原因是，我国目前的疫情控制良好。

“我国的新冠疫情极少，老年人的感染几率极低，有条件开展有序的疫苗接种工作。”尹卫东说，目前重点人群接种工作已经有序推动，所以现在再扩展到60岁以上的老年人。

面对不同的疫情，疫苗接种会采取不同的接种策略。这也体现出群体免疫科学不仅照护个人健康，更需社会综合考量的属性，以更好地照护全体公民健康。

为啥要带上老花镜？

卖了这么久关子，究竟爷爷奶奶们打新冠疫苗，为啥一定要带上老花眼镜？

“不同的疫苗，都会在说明书上有详细的提醒。”云南省传染病专科医院主任医师闵海燕解释，“接种注射前，大家签的知情同意书上都有非常详细的注意事项。”

随着越来越多新冠疫苗的上市，每个疫苗都有自己的特点，疫苗研发和生产者将把经过严格试验获得的信息汇集到产品说明书中，并经过药监部门等审批。因此，不论爷爷奶奶们打的是哪款疫苗，闵海燕的这个提醒都适用。

北京市疾控中心昨天发布的《新冠疫苗接种热点问题解答》中，也特别提到：接种时，要认真阅读知情同意书，主动告知医务人员你的健康情况，医生会帮助判断是否可以接种。

认真阅读知情同意书！认真阅读知情同意书！认真阅读知情同意书！

重要的事情说三遍，所以，如果不是眼睛保养得好、阅读小字完全无障碍的爷爷奶奶们务必记得带上自己的老花镜。

还有哪些特别需要注意的？

老年人群有着自己的特点，例如基础性疾病多、常年吃药的也比其他人群多一些，具体还有哪些需要注意的呢？

“作为老年人，只要高血压是控制的、血糖是平稳的、服药都是正常的，就可以接种新冠疫苗。”尹卫东向科技日报记者介绍，但如果高血压控制不好，应先进行高血压方面的治疗，平稳之后，再接种新冠疫苗。

需要明确的是，新冠灭活疫苗本身是非常安全的，即使有基础疾病的人，疫苗也不会诱发基础疾病的加重。仍需要特别注意的是，如果基础疾病让老年人的身体状况处于不平稳的状态，疫苗接种应当暂缓。

“老年人接种新冠疫苗之后需要监测一下生命体征，比如血压。”闵海燕说。

尹卫东也特别提醒医疗机构，在对老年人进行新冠疫苗注射后应有一些特别的监测，有益于缓解老年人的紧张，也便于正确理解一些与疫苗无关的偶合反应，还可以通过社区组织上门服务等方式提高老年人的接种便利性。（记者 张佳星）