国家市场监管总局多措并举加强质量监管

又到一年“3·15”，2021年全国消协组织消费维权年的主题是“守护安全 畅通消费”。日前，国家市场监督管理总局为强化质量安全部署开展多项工作。

3月14日，市场监管总局召开企业守信承诺座谈会，推进企业年报和信息公示，加强涉企信息归集共享，强化失信约束和联合惩戒。

据了解，市场监管总局正对《严重违法失信企业名单管理暂行办法》进行全面修订，总局层面的信用修复制度也即将出台。目前，各地已累计修复严重违法失信企业名单信息44.2万条、经营异常名录信息881.2万条、行政处罚信息104.7万条，支持企业主动纠错，帮助企业重塑信用。

在加强食品质量安全方面，市场监管总局会同教育部、国家卫生健康委、公安部等部门联合发文，部署各地相关部门进一步督促落实学校和校外供餐单位的食品安全主体责任，严防严管严控校园食品安全风险。

此外，市场监管总局还发布了磁力玩具、儿童平衡车、老年健步鞋等6类产品的消费提示。

今年的政府工作报告提出，加强质量基础设施建设，深入实施质量提升行动。据介绍，中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组将持续强化对食品安全专项整治以及对药品、医疗器械、化妆品质量安全的监督。“我们把食品安全专项整治作为全年重点监督工作，制定了专项监督方案，将通过召开座谈会、听取汇报、调取材料等多种形式，及时掌握相关工作的启动部署、问题排查、监管执法、履职尽责等情况，通过采取‘三不两直’、参与执法组工作等形式进行督导检查。”该纪检监察组有关负责人告诉记者，还将推动国家药监局积极参与未成年人食品、药品和用品安全监管行动计划，持续纠治食品药品安全等领域腐败和作风问题。