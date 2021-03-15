湘潭加强职业健康监督执法

近日从湖南省湘潭市卫生健康委了解到，目前，该市重点领域内职业病危害项目申报率、职业病危害因素定期检测率、劳动者在岗期间职业健康检查率均达到95%，劳动者工伤保险覆盖率达到80%。

据悉，2019年年底，湘潭市组建了一支专兼职19人的职业卫生执法队伍。队伍成立后，培训职业卫生执法人员100余人次。为落实企业主体责任，执法人员逐一上门，指导相关企业按规定组织接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康体检，建立健全职业健康监护档案和职业病报告制度；与劳动者签订劳动合同时，说明职业病危害后果、防护措施等内容；落实对粉尘危害岗位的防控措施。

该市还组织执法队伍对61家用人单位进行地毯式专项检查，监督覆盖率达100%。联合市生态环境局、市应急管理局等，对全市非煤矿山、冶金、建材等重点行业用人单位尘肺病防治工作进行了联合执法检查。2020年，全市共立案24起，结案24起，有力保障了劳动者的健康权益。（特约记者吴元知 通讯员王涛 谭育林）