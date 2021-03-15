科学谋划卫生健康事业发展目标

近日，国家卫生健康委召开全国卫生健康规划信息工作暨委属（管）医院发展建设工作电视电话会议。国家卫生健康委党组成员、副主任于学军出席会议并讲话。

于学军表示，当前是谋划推动“十四五”卫生健康事业发展的关键阶段。“十四五”规划编制工作正在进行，在这个过程中，一定要认真总结好“十三五”时期卫生健康工作取得的经验。“十四五”规划的编制实施，要坚持目标导向。锚定“建成健康中国”这一宏伟目标，深入研究其内涵外延和主要标志，谋划实现路径和实施策略，在“十四五”规划中做出总体设计。要准确把握“十四五”时期我国经济社会发展的阶段性特征，科学确定卫生健康事业发展的目标指标，细化推动健康中国建设的工作安排。同时，要坚持项目引领，谋划好重大政策、重大工程、重大项目，积极争取中央投资和财政资金支持，用项目引领、驱动卫生健康事业发展。（记者 姚常房）