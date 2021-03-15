滴滴非本人异地大单怎能“自证清白”

今天是国际消费者权益日，伴随着一年一度的“3·15”，我们的生活也在悄然发生着变化。从过去在实体商户买到假冒伪劣商品，遭遇无良商家，到电商时代、电车时代遇到新的问题，消费者维权的范围在不断扩大，但是与品牌方相比，由于信息不透明、取证难、技术壁垒等原因，消费者相对弱势的地位仍然没有改变。北京青年报记者就近期发生的热点维权事件展开调查，希望在公众消费升级的同时，人身、财产、个人信息安全得到保护，实现人民群众对美好生活的新需求。

2月28日下午，家住黑龙江省伊春市的李先生发现，自己的滴滴App内出现了一笔广州的非本人异地大额订单，要求自己支付359.07元的车费。在反馈客服无果后，滴滴方面坚称系统没有问题，李先生仍然需要支付相关大额订单的车费。

北京青年报记者调查发现，遭遇这种非本人异地大额订单情况的滴滴用户并非李先生一人，一些用户的企业行程被自动扣款，导致损失；一些用户投诉无果，也无法继续使用滴滴账号。有业内人士爆料，李先生的账号可能被盗，被“代叫”拦截验证码使用后弃号。目前，李先生的事情仍未解决。

人在东北坐，滴滴订单从广东发来

“2月28日下午，我接到莫名其妙的电话，是滴滴提醒我确认下车、注意安全，但我自己在家并没有叫滴滴。打开了滴滴App，发现两个订单并不是我操作的，而且我本人和亲朋好友都没有在广东的，却出现了一笔359.07元的订单。还有一笔没有开始的订单，我就立刻取消了。”李先生告诉北青报记者，当时自己正在黑龙江省伊春市的家中，对这笔订单很疑惑。

李先生的滴滴App显示，2月28日16：09，一笔滴滴订单从广州市地王唐宴酒楼出发至黄浦区广州商学院，全程104.4公里，时长110分钟，最终订单总额359.07元。

李先生说，自己已经有一个多月没有使用滴滴App了，最后一次使用是在1月27日的山东省蓬莱市。自己当天打车至机场后，就已经回到黑龙江老家，因自己有车便再未使用滴滴，行程卡或是任何出行记录均可以证明自己根本没有去过广东。

他还表示，自己的手机号码在2018年开始使用，滴滴账号也并非最新注册，所以不可能是原号主误用。

滴滴建议用户找第三方确认账户安全

“我认为我的隐私已经被滴滴泄露了，所以我不应该支付这笔费用，我需要他们给我取消这笔订单。”李先生说，当天他就联系了滴滴的客服，客服称需要向上级反馈，随后告知账户正常，需要继续支付订单。

李先生再三联络滴滴方面，并进行申诉，要求平台联系司机调取录音录像，查看当天订单状态。不过，滴滴方面给出的反馈是：“申诉失败，建议联系第三方确认账户安全。”客服表示，第三方软件是与滴滴绑定的其他平台，李先生表示，自己只绑定了微信，目前已解绑。

“滴滴没有对我的账号进行好的、安全的保护措施，我在非常用地发生这么一大笔订单，滴滴也没有给我发验证码、打电话确认。”李先生表示，在这一事件中，自己没有做错任何事情，同时自己也是受害方，因此对滴滴的解决方案很不满。

异地非本人订单屡次发生

李先生的遭遇并非个案，调查中，还有更多用户表示遇到了类似事件。早在一年多前，就有类似事件发生。特别值得注意的是，在异地非本人订单中，订单均以大额为主，大多超过100元，一些达到500多元，还有一些是跨城订单。

家住浙江杭州的唐女士也在近期连续遭遇了两次这样的事情。她说，第一次发现一笔广东东莞的订单，300多元，当时处于未支付状态，自己投诉后，客服帮助取消了该笔订单；不过又过了几天，自己所在的公司“企业滴滴”的管理员在后台发现有一笔来自广东的180元的异常订单，且这一订单已经被公司账户直接支付，再次投诉无果。

对此，滴滴方面给出的解决方案也是“升级账号安全等级”，不过唐女士对此并不满意。此外，由于她将部分资金充值到了企业滴滴账户中，并已开具发票，因此退回剩余部分手续繁琐。她表示：“用完账户里的钱就不再使用滴滴了。”

提醒

警惕非法“代叫”业务

非本人异地大额订单都是来自哪里呢？一位业内人士透露，李先生、唐女士等的订单，或许来自于滴滴“代叫”业务。

目前，在包括闲鱼、小红书等平台上，存在着大量的“滴滴代叫”广告。这些代叫声称，只需要将行程的起点和终点截图发送给他们，就可以以5折甚至更低的折扣打到滴滴快车。

滴滴代叫如何能以这么低的折扣叫到车呢？北青报记者了解到，滴滴代叫是利用了平台先乘车、下车后才付费的交易规则，不断注册新的手机号码开通滴滴服务，在乘客下车后拒绝付费而后弃用号码，最终将乘客支付的车费全部收入自己囊中。

北青报记者尝试发现，代叫在接码平台购买一个手机号，点击发送验证码，在接码专用QQ群内，群主会发送验证码，其他人全部被禁言。输入验证码后，即可利用该账号在滴滴App内叫车。如需再次登录，只需要开启手机飞行状态，并切换新的账号即可。

李先生和唐女士很可能是他们的手机号码被接码平台利用，登录滴滴账号的验证码被拦截，从而被“代叫”用来替他人叫车而最终拒绝支付并弃用。

可以看到，“代叫”的黑产模式至今已有3年。不过至今，这一模式依然大行其道，不少用户也因被黑产伤及而影响到自己的隐私和财产安全，滴滴则至今仍未给出他们一个答案。（记者 温婧）