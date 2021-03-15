北京今日24时正式停暖

记者从市城市管理委获悉，今冬采暖季，本市不延长供暖时间，供暖将于3月15日24时正式结束。同时提醒广大市民，停暖后仍要防止暖气片漏水。

按照北京一直以来的惯例和相关规定，停暖气的时间一般为每年3月15日。但如果遇到特殊情况，也有“看天供暖”的时候。比如，如果3月15日以后，日平均气温连续5天低于5摄氏度，或是遭遇强降雪等极端天气，就有可能会延长供暖。不过，停暖最晚不晚于3月31日。

根据市专业气象台预测结果，3月13日至月底，连续5天日平均气温低于5℃的可能性较小，符合按时停暖的气象条件。既然温度“足够暖”，因此本市确定不延长采暖季时间，2020至2021年采暖季将于3月15日24时正式结束。

由于供热启动和停止都需要一个过程，即使停暖，市民家中的暖气也不会马上凉下来，而是逐渐降温，居民不会感到明显的不适应。据悉，停暖会错峰进行，停暖面积以小时的进度向前推进。而每小时的停暖面积将按照不同地域、不同供热系统的特点，区别确定。详见03版