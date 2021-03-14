北京累计接种新冠疫苗1000万剂

记者了解到，截止到今天9时30分，北京市累计接种新冠疫苗1000万剂，累计接种666万人，其中334万人完成两剂接种。

市疾控中心日前表示，本市根据国家总体安排，已为部分有接种需求且身体基础状况较好的60岁及以上老年人接种新冠疫苗。今天上午，记者来到朝阳区来广营乡政府西院接种点，看到接种点已开设了“60岁以上专用通道”，十几位老年人在这个区域有序排队等候。

“专用通道”的登记台上摆放着一份温馨提示，上面列着“最近一周是否有感冒症状”“是否有药物无法控制的高血压、糖尿病”“是否有心肺功能异常等严重慢性疾病”等问题。负责接种咨询的医护人员正在一一询问前来登记接种的老年人的身体情况。

“我高压140，低压90，正好在‘临界值’，社区的工作人员让我到这儿来咨询大夫，再决定能不能打疫苗。”65岁的刘大爷把自己的情况如实告诉了接种医生。在医生的安排下，刘大爷被引导到了接种点的紧急医疗区，稳定状态后，医护人员对刘大爷进行了血压测量。几次测量结果都不合格，刘大爷由于血压超标被“劝退”了。“您回家合理用药，调整一个星期，等血压稳定住了，可以再来接种！”接种医生提醒刘大爷。

杨阿姨今年70岁，刚刚打完疫苗的她在留观区观察等候。“我早就等着打疫苗了。年前我就给居委会打过电话，让他们一旦能给老年人接种了，千万别忘了通知我！”作为最早一批打疫苗的老年人，杨阿姨感到既安心又有点小自豪。“为国家构建免疫屏障人人有责嘛！我以后出去游泳、跳舞、会朋友，心里也踏实多了！”

来广营社区卫生服务中心主任杨非衡告诉记者，目前来广营地区共设3个接种点，每天接种量在2000人次到3000人次。60岁以上疫苗接种工作从3月10日正式开展，平均每天为170位左右老年人进行接种。为更好地为老年人接种服务，接种点对抢救设备和药品进行了“升级”，“不仅配备了疾控部门要求的必配药品，还增加了许多老年人常用的降压、降糖等药品，以及血糖监测仪等设备。”

60岁及以上老年人接种新冠疫苗有哪些特殊的注意事项呢？杨非衡说，患有高血压、糖尿病等慢性疾病的老年人，如果通过调整生活方式或药物治疗可以控制病情，维持稳定、正常的身体状态，是可以接种疫苗的。但慢性病的急性发作期或严重慢性疾病患者则不适合接种，患有恶性肿瘤的患者也暂时不予接种。