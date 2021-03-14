抗疫医护回“珈”赏樱 终于等到你共赴樱花之约

3月13日，上海第四批中医医疗队龙华医院医护人员在武汉大学合影自拍。新华社记者 肖艺九/摄

3月13日，广东援鄂医疗队成员梁仕凤带着孩子来到武汉大学赏樱游玩。新华社记者 程敏/摄

3月13日，武汉雷神山医院医护人员在樱花树下留影。新华社记者 熊琦/摄

3月13日，辽宁援鄂医疗队尚东（前右）和武汉大学中南医院副院长、雷神山医院副院长袁玉峰在武汉大学樱花大道上拥抱。他们在武汉雷神山医院工作期间结下深厚友谊，工作当中配合默契，被称为“雷神山双杰”。当日，武汉大学抗疫医护人员赏樱专场启动，来自全国各地的援鄂抗疫英雄在樱花树下重逢，尽享樱花之约。新华社记者 肖艺九/摄

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樱花盛放之日，英雄归来之时。3月13日，武汉大学“致敬抗疫英雄赏樱专场”活动正式开启。来自江苏、上海、广东、湖南等省市的1.2万余名抗疫医护人员携家属来到珞珈山，共赴樱花之约。

武汉大学有樱花约1000株，3月中旬正值盛花期。去年新冠肺炎疫情期间，全国340多支援鄂医疗队的4.2万余名医护人员“逆向”而行，与病魔奋战，错过了樱花之美。“来年樱花盛开时，期望与君再相逢”。此次，武汉大学为抗疫英雄举办赏樱专场，欢迎最尊贵的客人回“珈”赏樱。

上午8时30分，由武汉警察一路护航，医护代表乘车从武汉东湖宾馆出发，驶向武大。欢迎仪式上，校长窦贤康院士为医护代表颁发带有战“疫”、武大、樱花等元素的抗疫纪念徽章，寓意“樱花为英雄绽放，武大迎英雄到访”。

在大学生及青年教师志愿者的引导下，医护代表们开启赏樱之旅。

正值春暖，朵朵洁白、粉红的樱花缀满枝头，温润如玉，灿若云霞，引人流连。医护代表们不时驻足，拍照留念。

“路上有警车开道，在武大还走上了红毯，武汉给我们的礼遇太隆重了！”漫步樱花大道，援鄂医疗队队员尚东感慨连连。让尚东更加惊喜的是，在樱花树下，他见到了曾在雷神山医院并肩作战的战友——武汉大学中南医院副院长袁玉峰。

尚东与袁玉峰同年出生、同年入党，都是肝胆胰外科专家。尚东是大连医科大学附属第一医院副院长，2020年2月8日被任命为该院援鄂医疗队领队。当晚9时，他率领170多名医护队员，携带医疗物资飞赴武汉，支援雷神山医院。

在同一天，袁玉峰被任命为雷神山医院副院长。在雷神山医院的52天里，他们生死与共，曾成就一段“雷神山双杰”联手战“疫”的佳话。

2020年3月底，完成援鄂任务的尚东率队返回大连。时隔一年再次见到袁玉峰，他激动地与对方紧紧相拥。

“樱约而至，感恩有你”。康复的重症患者，也来到现场。

“感谢彭主任！你们给了我第二次生命。”在鲲鹏广场，重症新冠肺炎康复患者石长江拉着中南医院重症医学科主任、雷神山医院重症医学科主任彭志勇不停道谢。

去年1月底，66岁的石长江先后住进中南医院ICU病房、雷神山医院ICU病房，几度徘徊在生死边缘，每次都被彭志勇等医护人员成功救回。

医护人员曾将他小孙子背唐诗的录音放在病床前反复播放，石长江双目紧闭，泪水滑落。靠着多种方法，医护人员帮他挺了过来，最终战胜了病魔。

对河北省第七批援鄂医疗队队员王芳、张敏来说，这次来武大，是“第一次看到真正的樱花”。在樱园，她们相携拍下了多张照片。

去年，王芳、张敏先后在中南医院、雷神山医院奋战42天。在病房时，武汉本地的医生曾打开手机里的樱花照片，给队员与患者观看。

这次重回武汉，看到大街上游人如织、车水马龙，王芳、张敏倍感亲切，“为英雄的湖北人民、武汉人民点赞”。置身樱花树下，两人“感觉特别美好”。

“甲秀楼、黄鹤楼，再上层楼；黄果树、汉阳树，树树相依；肠旺面、热干面，盼又见面；酸汤鱼、武昌鱼，情如鱼水。”一路观赏樱花烂漫，贵州省第八批援鄂医疗队的张云勇医生与队员难掩激动。

去年2月21日，张云勇和队员从贵州驰援武汉，3月25日离开。“这一年，我最大的愿望就是等疫情结束，带家属来武汉看看这座城市，看看樱花。”如今，愿望终于实现，张云勇感慨万千。

“祝福武汉越来越好，祝福伟大祖国繁荣昌盛。欢迎英雄的湖北人民、武汉人民到贵州做客。”医疗队发出盛情邀请。

“今年，我们以最高礼遇设置医护人员赏樱专场，既是为了践诺，表达我们最真挚、最浓厚的感恩之情；更重要的是以伟大的抗疫精神感染和教育学子，激励他们心怀家国、勇于担当、砥砺前行。”窦贤康表示。

本报武汉3月13日电

中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 来源：中国青年报