去年广州海关关区查获不合格进口食品116批

2020年，广州海关关区查获不予进口的不合格进口食品116批。在“3·15”国际消费者权益日来临之际，广州海关公布该关知识产权保护相关情况和进口食品、消费品的不合格典型案例。

不合格食品未流入国内市场

为有效堵截侵权产品通过进出口环节进入消费市场，广州海关持续强化知识产权边境保护，自今年2月1日起至年底，组织开展代号为“龙腾行动2021”的知识产权保护专项行动，根据不同运输渠道、不同贸易形态下侵权货物的不同特点，强化风险分析研判，对进出口侵权货物违法行为实施精准打击。

“不法分子通过‘化整为零’‘蚂蚁搬家’等形式寄递侵权商品进出境的问题逐渐显现，此次专项行动，在寄递渠道重点堵截食品、药品、香烟、手表、服装、鞋帽、箱包、玩具、消费电子产品等关系老百姓生命健康安全的侵权商品，切实维护消费者的合法权益。”广州海关综合业务处知识产权科科长陈超群介绍。

2020年，广州海关关区查获不予进口的不合格进口食品116批，包括肉类、燕窝、水产品、蜂蜜、饮料、婴幼儿谷类辅助食品等，不合格原因主要为超范围或超限量使用食品添加剂、未获得检验检疫准入、亚硝酸盐超标、检出动物疫病、微生物超标、感官检验不合格等，涉及30个国家（地区）。其中，在塔丝麦卢卡蜂蜜中检出欧洲幼虫腐臭病，在冷冻南美白虾中检出传染性皮下和造血器官坏死病毒，在7批燕窝（白燕盏）中检出亚硝酸盐超标，在17批冻鸡脚中查验发现存在大量黑丁、黄皮等情况。上述不合格食品均依法作退运或销毁处理，未流入国内市场。今年1月-2月，广州海关退运或销毁处理12批次安全卫生项目不合格的食品，产品涉及水产品、饮料、糖果、饼干等。

广东是电视机、录像机、数码相机、照明器具、钟表、服装等消费品进口大省，广州海关严把进口消费品质量安全关，运用大数据手段加强风险分析，对质量安全高风险进口消费品进行精准布控，依法按照国家强制性技术规范对质量安全、卫生、环保项目实施检验监管。

同时，广州海关持续推进对公众宣传工作。2020年通过“广州海关12360”服务热线受理业务咨询8.8万次，通过“线上+线下”相融合的方式组织开展“海关进校园”“海关进企业”等活动375项。

广州海关提醒消费者，选购进口食品、消费品时，要注意以下方面：一是要从正规渠道购买；二是要注意有无完整的中文标签和说明书；三是查看是否取得了相关认证，比如对于强制性认证的产品是否具有CCC标志及CCC证书等。（全媒体记者林琳 通讯员关悦）