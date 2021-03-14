北京反食品浪费规定（草案）提请审议 任何人有权劝阻、举报浪费行为

3月12日上午，《北京市反食品浪费规定（草案）》提请市十五届人大常委会第二十九次会议审议。

草案在明确餐饮服务经营者、单位食堂、外卖、网络直播平台等各类主体责任的同时，规定任何人都有权劝阻、举报浪费行为。值得一提的是，对临近保质期食品面临的“安全”和“浪费”两难问题，草案提出，鼓励设专区集中陈列出售，捐赠临期食品的应当显著标示并明确告知。

就法规名称的修改，市人大社会建设委员会主任委员丛骆骆介绍，考虑到餐饮浪费表现为对食品、食物等的浪费，涉及加工、储运、销售、食用等多个环节，为与全国人大常委会反食品浪费立法做好衔接，法规名称由征求意见时的“北京市制止餐饮浪费规定”确定为“北京市反食品浪费规定”。

餐饮单位承担哪些责任？

遵守设立劝导员、提供打包服务等规定

草案明确，餐饮服务经营者、单位食堂应当遵守按需采购、分类妥善存储食材、设立劝导员、提供打包服务、建立自查制度等十项规定。同时，要求餐饮服务经营者明示服务项目和收费标准，不得设定不公平、不合理的交易条件，诱导、误导消费者超量点餐。

近日，丰台区某餐厅服务员因制止顾客餐饮浪费被指责，引发持续热议。草案为制止浪费“撑腰”，提出设立劝导员的规定，并明确其职责是提示消费者适量点餐、取餐、打包剩余餐品，对明显过量点餐、取餐的行为进行提醒、劝导。

外卖送餐方面，草案要求平台和餐饮服务经营者应当以显著方式提示消费者适量点餐，推广小规格餐品、可选套餐，外卖配送应当使用符合标准的餐盒、餐袋和保温、清洁的配送容器。

突出治理哪些浪费行为？

对公务用餐、自助餐等分别提出要求

除了针对不同类型的餐饮单位外，草案还对不同的用餐场景做出相应规定，包括学生、旅游、公务用餐和自助餐等。

对于学生用餐，鼓励提供预订餐服务，减少因年龄、体质等个体差异造成的就餐浪费。旅行社及导游应当根据旅游者用餐人数、饮食习惯等，科学合理安排团队用餐，提醒适量点餐、按需取餐。公务接待、会议、培训等公务活动按照规定标准推行简餐。商务宴请、婚丧喜庆等则应合理选择用餐形式、用餐标准、餐品种类和数量，提倡移风易俗、理性消费，抵制铺张攀比等陋习。

自助餐剩多了能不能额外收费？草案提出，自助餐经营者应当建立备餐评估、供餐巡查等制度，根据用餐人数合理布置餐台，配备不同规格的餐饮用具，引导消费者少量、多次取餐。可以采取事先约定的方式，对造成浪费的消费者收取相应费用。

临近保质期的食品如何处理？

鼓励设专区集中陈列出售

对于食品生产者的责任，草案明确，生产者应加强质量管理，改进完善生产工艺和储存、运输条件，鼓励开展技术创新，降低生产加工、储存、运输中的损耗，防止和减少浪费。

临近保质期的食品只能“一扔了之”吗？草案提出，超市、商场、便利店等食品经营者应当对其经营的食品加强日常检查，对预包装食品实施有效期管理，鼓励对临近保质期的食品设专区集中陈列出售。

同时，鼓励食品生产经营者向公益慈善组织、福利救助机构等捐赠保质期内可安全食用的食品。捐赠临近保质期食品的，应当显著标示并明确告知。

相关部门应建立健全食品捐赠对接机制，通过社区共建、慈善活动和志愿服务等方式搭建线上线下平台，为食品捐赠提供支持。

违规如何处罚？

诱导超量点餐最高可处一万元罚款

反对浪费，人人有责。草案提出，个人应当遵守反食品浪费相关行为规范，外出就餐时合理点餐、适量取餐，剩余餐品主动打包，践行光盘行动。

任何单位和个人有权劝阻、制止食品浪费行为，发现违反本规定的，可以向市民服务热线或有关部门举报。

餐饮服务经营者违反本规定，诱导、误导消费者超量点餐造成明显浪费的，由市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处一千元以上一万元以下罚款。

此外，暴饮暴食、浪费食品的“吃播”也将被打击。草案提出，网络音视频信息服务提供者未履行审核义务或者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品行为的音视频信息的，由网络信息管理部门依法处理。