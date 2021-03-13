去领证不？3月14日多地婚姻登记窗口“为爱加班”

好消息，多地婚姻登记处宣布3月14日“为爱加班”，你要去登记结婚吗？

结婚证资料图。中新经纬 董文博 摄

多地婚姻登记处“为爱加班”

因2021年3月14日含有“1314”(谐音“一生一世”)，被不少新人认为是结婚登记的“好日子”。然而当天恰逢周日，于是不少网友建议民政局加班办理业务。针对这一情况，河北省辛集市、安徽省马鞍山市、河南省郑州市、辽宁省盘锦市等地表示，已协调安排婚姻登记机关加班办理婚姻登记。

其中，河北省辛集市明确，3月14日(周日)婚姻登记将处“为爱加班”，在当天为辛集“准新人”办理结婚证。安徽省马鞍山市民政局称，已协调安排各县区婚姻登记机关于周日加班办理婚姻登记，登记时请按照疫情防控要求做好个人防护。河南省郑州市民政局下发《关于婚姻登记处加班办理结婚登记的通知》，为满足广大群众对美满姻缘的期盼和追求，郑州市民政局研究决定，3月14日各婚姻登记处加班办公，预约办理结婚登记。

辽宁省盘锦市四个婚姻登记处决定，在3月14日上午临时加班为新人办理结婚登记业务，这四个婚姻登记处分别是：盘山县人民政府婚姻登记处、双台子区民政局婚姻登记处、兴隆台区民政局婚姻登记处、大洼区民政局婚姻登记处。以上四个婚姻登记处都接受电话预约、现场预约，当天登记以提前预约的新人为主。盘锦市民政局表示，希望有登记意愿的新人们在3月12日下班前预约，在3月14日上午前来办理结婚登记。

此外，杭州市民政局指出，杭州婚姻登记于2019年8月7日实行全市通办，即2019年8月7日起，杭州市户籍范围内的内地居民婚姻登记办理将不受区域限制，且双休日也将受理预约结婚登记办理。“准新人”可通过“杭州民政”微信公众号、杭州市民政局官网、浙江政务服务网和浙里办APP预约。值得注意的是，网上预约需提前2-30日，2021年3月14日这天，杭州市对外办理结婚登记的窗口为下城区、拱墅区、滨江区、淳安县婚姻登记机关。

婚礼资料图。来源：包图网

领结婚证需要注意啥？

由于“头婚”的新人们“缺乏经验”，为避免大家来回折腾，中新经纬客户端为大家整理了一些“领证”注意事项。

首先，居民可持有效身份证、户口本等相关证件到户籍所在地的县(区)婚姻登记处办理结婚登记。特别注意：是常住户籍所在地的县(区)婚姻登记处办理，而不是所在工作地和住所地。

其次，结婚登记需要以下材料：双方有效身份证(或有效期内临时身份证)、户口本原件，三张2寸近期半身免冠合影照片。特别注意：户口簿上的婚姻状况应与当事人声明一致。户口簿上的婚姻状况与当事人声明不一致的，当事人应当向登记机关提供能够证明其声明真实性的结婚证、离婚证、法院生效司法文书、配偶居民死亡医学证明(推断)书等证明材料；不一致且无法提供相关材料的，当事人应当先到有关部门更正。

再次，婚姻登记照片应当为同一底版、单一底色的证件近照，照片尺寸为2寸(3.5cm*5.3cm)，不得使用婚纱照、剧照、艺术照等。少数民族当事人提交的照片是否免冠从习俗。特别注意：婚姻登记机关可以拒绝使用经PS处理、合成、戴有色眼镜、表情夸张、与本人差异很大及穿戴有损严肃性服装饰物的照片。

最后，中新经纬客户端提醒大家，各地区关于婚姻登记的具体规定、所需材料及注意事项有所不同，在准备“领证”前，还需详细咨询当地的婚姻登记机关。