智能化能否破题“养老难”？

截至2019年底，中国60岁及以上的人口比重已经达到18.1%，预计在“十四五”期间，我国的老年人口将超过3亿人。这标志着我国正式从轻度老龄化社会进入到中度老龄化社会，如何养老成为全民关注的热点。

《政府工作报告》再提社区养老

养老服务是民生重点。2021年3月5日，《政府工作报告》在“加强基本民生保障”部分，就养老服务提出如下工作任务：促进医养康养相结合，稳步推进长期护理保险制度试点。发展社区养老、托幼、用餐、保洁等多样化服务，加强配套设施建设，实施更优惠政策，让社区生活更加便利。完善传统服务保障措施，为老年人等群体提供更周全更贴心的服务。推进智能化服务要适应老年人需求，并做到不让智能工具给老年人日常生活造成障碍。

而在2020年5月22日，《政府工作报告》在“实施扩大内需战略，推动经济发展方式加快转变”部分，就养老服务提出如下工作任务：发展养老、托幼服务；发展大健康产业；发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。在2019年3月5日，《政府工作报告》在“促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力”部分，提出：我国60岁以上人口已达2.5亿。要大力发展养老特别是社区养老服务业，对在社区提供日间照料、康复护理、助餐助行等服务的机构给予税费减免、资金支持、水电气热价格优惠等扶持，新建居住区应配套建设社区养老服务设施，加强农村养老服务设施建设，改革完善医养结合政策，扩大长期护理保险制度试点，让老年人拥有幸福的晚年，后来人就有可期的未来。

《政府工作报告》连续三年提及社区养老服务，从中可以窥见未来养老产业的发展重点方向。

今年2月23日，民政部部长李纪恒在国新办发布会上回答媒体关于“十四五”期间民政领域工作问题时也提到，要大力发展居家社区养老服务，让所有老年人能够享有“身边、床边、周边”的居家社区养老服务，提高服务的可及性、多样化水平。优化机构养老，优先发展护理型床位，加强医养康养相结合，尽可能满足老年人最迫切的失能照护刚需。大力发展“养老+”新业态，推进养老事业产业协同发展，满足不同层级的养老服务需求，加强养老服务监管，保障养老服务质量。

养老企业

布局社区居家养老

“之前在网上看到有人说，打死都不要去住养老院，住进来后，才发现不是那么回事。”84岁的崔阿姨退休前是一名医生，原本根本没考虑过会去住养老院。但年长她4岁的先生身体每况愈下，到了大小便失禁的地步，她独自难以照料，晚辈也忙于工作无暇分身，最后不得不陪同先生一起入住了广州海珠区的养老机构越秀海颐苑。在这家养老机构内，大多数是她的同龄人，有的甚至年近百岁。虽然记挂家人和朋友，崔阿姨在这里也找到了自己的节奏，“我每天都会在大厅里练习两小时的钢琴，周三还会有个小型音乐会，疫情期间三餐会送到房间里，在这里交到很多朋友。”而因养老院地处闹市，家人每周都会来探访两次。

像崔阿姨这样“被迫”住进养老机构的老人不在少数。南方日报记者从越秀海颐苑获悉，这里首期65张床位已经住满，长者平均入住年龄在80岁以上。家住海颐苑附近小区的钟丽（化名），丈夫因身体状况恶化不得不住进了养老院护理，钟丽几乎每天都要来探访，陪同丈夫做操锻炼，有时候还煲了汤带过来。“如果不是支付不起两个人的费用，我也想住进来。”钟丽告诉记者。

来自广东省民政厅的数据显示，全省共有养老机构1834家（其中，农村敬老院1186家），养老床位48.27万张（其中，农村养老床位22万张），比“十二五”末分别增长了41.3%和108%。虽然相对于老人群体的数量，养老床位比例仍然不够，但也并非所有养老床位都“一床难求”。华邦美好家园养老有限公司东南区域副总经理刘东告诉记者，目前养老市场的需求与供给存在错配现象，“郊区的大型养老机构入住率不高，而市区小型嵌入式养老机构往往需要排队等候。”这一方面跟老人的养老观念有关，希望在家附近养老；另一方面也跟社区嵌入式养老机构供给不足有关。

家门口养老的供给难题，一方面受制于老城区可提供的物业有限，寸土寸金；另一方面也受制于“邻避效应”，因此虽然需求量大，但市场供应量并不多。相比来说，郊区的大型养老机构用地便宜、床位多，容易形成规模效应。

智能化助力居家养老

探索新模式

如何解决大部分人群的养老需求？养老企业也在探索。

“目前机构养老服务向家庭延伸，居家养老床位成为重点。”刘东介绍，家庭养老床位既解决了老人在家中养老的安全痛点，也适应市场专业照顾的需求。

但从企业运营成本来说，一对一的居家上门养老服务，与机构养老一对多的服务模式相比，意味着更高的支付成本。刘东指出，整个养老市场虽然巨大，但投入大，回报期漫长，养老企业通常处于微利甚至亏损状态。大致测算，养老机构从投入到收回成本，好的项目需要6-7年，有的甚至需要8-10年。养老机构的成本主要由物业租金成本、人力成本、膳食成本、前期投资分摊等组成，其中人力成本起码占到40%。“养老行业是人力密集型行业，人力成本越来越高，而收费标准不可能同步增长，就会面临成本挑战。”

运用互联网、信息化技术，推动居家养老的智能化改造，正成为破题的方向。刘东介绍，华邦美好家园率先探索“养老+家政”融合发展模式，在广州市越秀、海珠等区打造一站式综合养老服务供应的颐康中心，承接运营“广州平安通”呼缓关怀服务，每年输出逾60万人次的居家上门服务，成为广州市首批“家庭养老床位”“康复辅助器具租赁”“社区护理站”“羊城家政基层服务站”等试点单位。

来自江苏的养老企业九如城集团也同样在布局居家养老市场。“我们在白云区的颐康中心，建立了大数据监控平台，目前已经为附近居民安装400套安全照护系统装置。”九如城白云中心项目主任黄丽莉告诉南方日报记者，2020年9月1日起，中心开始承接居家安全照护系统设备服务，设备包括4个传感器，门磁可监测长者行动轨迹，红外线可监测长者身体状况，燃气传感及烟感可装置于厨房，拉手一般装置于洗手间等行动轨迹较多的地方，独居长者一旦触动报警装置，报警系统将显示住户姓名及住址信息，方便长者紧急求救及平台进行相关施救。

“目前社区居家养老服务的增长非常快速，可见市场需求强烈，目前虽然以政府购买为主，但市场化部分也在拓展之中，未来企业需要考虑的是如何提高服务效率以及降低成本，为更多长者提供可及性、多样性的服务。”刘东最后说。(记者 严慧芳)