食滞问题可大可小 必要时就诊

“食在广州”，美食当前，很容易一不小心就吃多了，许多人日常生活中都曾出现过食滞。一般人认为食滞就是吃撑了，只要喝粥或者口服一些中成药就可以了，无需引起重视。但其实，这是一个错误的观点。广州市红十字会医院中医科主任吴艳华表示，食滞问题可大可小，必要时须寻求医生的帮助。

食滞在中医称为食积，多是由于饮食不当，损伤脾胃导致。其轻者主要表现为胃脘胀满、恶心欲呕，这时一般通过禁食或口服保济丸、整肠丸等药物即可缓解。但对于一些暴饮暴食、大量喝酒或进食海鲜的人群，如果突发腹痛难忍、发热，腹部出现瘀斑、呕吐、脂肪泻等症状，就必须警惕急性胰腺炎发生，这时候必须及时就医。

吴艳华指出，做到以下几点，也能吃得快乐而健康：

1.拒绝不洁食物。不洁食物容易携带病原体，一旦被人体摄入，容易造成急性胃肠炎等。

2.规律饮食，使用公筷。《黄帝内经》提到，长寿的关键在于“食饮有节，不妄作劳”，规律饮食能够避免胃肠损伤；而使用公筷，能够最大限度地避免疾病幽门螺旋杆菌等细菌传播。

3.凡事七分饱，好酒莫贪杯。暴饮暴食、大量饮酒容易造成胃肠负荷过重，轻者可能导致胃肠功能紊乱，严重者容易诱发胆囊炎、胰腺炎等疾病。

4.饭后慢走，把胖赶走。饭后慢走有助于促进胃肠蠕动，减少食管反流，对于糖尿病或者肥胖人群还有助于控制血糖以及控制体重。

5.根据自己的体质，合理搭配。中医认为，每样食物都有偏性，在进食的时候一定要根据自己的体质进行饮食搭配。如虚寒型的人群，不能过度进食寒凉，如冰镇、瓜汤、菜汤等；而对于阳盛人群，要尽量避免进食辛辣食物等。(张青梅)