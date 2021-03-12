或危及人身安全 购买活体盲盒勿盲目

最近，淘宝、拼多多等多个网购平台悄然兴起宠物活体盲盒，售价从十几元到上千元不等。打着盲盒的旗号，卖家声称“不接受规定品种、盲盒发出不接受退换与中差评、评论不允许晒”。

当前，盲盒的市场热度不减。中消协近日发出消费提示，经营者销售盲盒当规范、消费者购买盲盒勿盲目。跟风而来的宠物活体盲盒又带来了怎样的风险？

记者在淘宝上搜索关键词“盲盒”“活体”，出现了不少“乌龟盲盒”“仓鼠盲盒”的商品链接。在拼多多上输入关键词“宠物”“活体”，不仅有常见的猫、狗、鸟等动物售卖，甚至有大白鼠、蝎子、蜘蛛、蜥蜴等。从消费者评价看，买来是当作宠物饲养。

盲盒，顾名思义就是在相同的盒子里放置不同的商品，但有一定概率能够抽到自己心仪的商品。正是这种类似于抽奖的营销策略，极易刺激消费者购买的欲望，成为当下吸引青少年群体消费的营销方法之一。

相比其他盲盒商品，宠物活体盲盒存在很大的健康和安全风险。有消费者说，“揭开盒盖的那一瞬间，惊喜与惊吓都有可能”。

记者在淘宝上一家售卖“乌龟盲盒”的网店发现，店里有从9.99元到882元不同价位的9种活体乌龟。当记者询问店家各种盲盒里都是什么品种时，店家表示会根据不同价位发不同品种，拒绝透露具体品种。对于动物检疫证明，店家则表示，“乌龟都是自家繁养的，没有办理什么证件”。

更可怕的是，非家养动物的“异宠”——如爬虫、猛禽、野兽，这类在实体店难觅踪迹的物品，在网上却能轻易买到，令人震惊。近年来，长沙海关多次在入境邮包中截获“野蛮收获蚁”。长沙海关提醒，非法输入活体昆虫，尤其是我国尚无分布的外来物种，存在极大的检疫风险和生物安全隐患，海关部门将依法予以处理。

宠物活体盲盒大都通过快递配送。由于缺少检验检疫，在运输过程中，这类盲盒存在疫病传播的可能。

记者在某聊天群中联系上了一位异宠卖家。当记者要求提供蜥蜴等宠物托运必须有的动物检疫证明时，这位卖家表示，蜥蜴、蜘蛛等是放在盒子里快递的，不和人体接触，既不需要打疫苗，也不需要什么证明。

一些线上宠物店卖家告诉记者，受疫情影响，有的地区规定活体宠物不能乘客车进行托运，而有的宠物店老板通过“走关系”钻空子。

对此，中国快递协会法律事务部负责人丁红涛说，1990年的邮政法实施细则曾禁止邮寄活体动物，但这一规定在实际操作中已被野生动物保护法覆盖，即“禁止寄递受保护的野生动物和剧毒、有传染病的动物”，而不是所有的活体动物都禁止寄递。

他强调，除野生动物之外的其他活体动物寄递，并没有明确的标准。作为邮件的内件物品，一体适用收寄验视、实名收寄、过机安检等寄递渠道安全保障制度。“在实践中，如果认为某类动物可能属于禁寄物品，应依法调查取证，包括采用检验检疫等方式。”他说。

近年来，曾有消费者网购银环蛇被咬致脑死亡的案例。这类可能危及人身安全的宠物等特殊商品，能否随意在网络上售卖？

对此，中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，时下流行的宠物活体盲盒，是一种非理性消费。盲盒看起来是消费行为，实际上是一种娱乐行为，有的青少年自制力、自控力没有完全成熟，容易受到商家的误导甚至欺骗，需要引起全社会的关注。此外，盲盒这种形式的消费涉嫌侵犯消费者知情权，对于商品种类、品质等监管都处于模糊地带，这给销售劣质商品乃至违法违禁物品提供了渠道。(胡璐 赵文君 张玉洁 熊家林)