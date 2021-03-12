古装剧里的医学知识 看看就算了，千万别当真

“真相到底如何，一验便知。”

“验什么？”

“验亲。”

最近，电视剧《赘婿》正在热播。剧中反派大闹主角婚礼，通过滴血验亲的方式诬陷主角婚前已有私生子。主角识破诡计、痛斥反派，让观众大呼痛快。

滴血验亲应该算是古装剧的老桥段了，在《甄嬛传》《寻秦记》等热播古装剧中也曾有此剧情。那么，从科学角度来看，滴血认亲靠谱吗？此外，咬舌自尽、十指放血治中风、麝香和红花会致流产等古装剧中常见的情节是否有科学依据呢？对此，科技日报记者采访了相关专家。

滴血能验亲？

真相：有明显局限，结果并不完全可信

“古书上确实有关于滴血验亲的记载，即将两人的血滴在一起，看其是否相融，以此来判断二人是否存在血缘关系。但从现代科学角度来看，这一方法是不靠谱的。”清华大学附属北京清华长庚医院输血科主任马海梅在接受科技日报记者采访时表示，在没有介质（如水等）干预的前提下，将两人的血液直接滴在一起，其能否相融，主要还是看血型是否一致。

马海梅介绍，人的血液主要由血细胞和血浆组成，红细胞是血细胞的主要组成部分，红细胞表面携带血型抗原，血浆中通常存在抗体。而抗原与抗体的结合具有特异性，即同类的抗原在与抗体结合时会发生“族内抱团”（形成团块），不同类的抗原与抗体则不会结合。例如，A型抗原能与抗A型抗体结合，不能与抗B型抗体结合。A型血的红细胞表面携带A型抗原，其血浆中有抗B型抗体，不含抗A型抗体，因此A型血之间一般情况下不会发生抗原与抗体的结合反应，它们是相容的。也就是说，如果两人血型相同，通常情况下两人血液会相融。

如果两人血型不同，比如分别为A型血和B型血，由于B型血中的红细胞携带B型抗原，其血浆中含有抗A型抗体，那么A型血红细胞中的A型抗原就会与B型血血浆中的抗A型抗体结合，在体外实验中形成肉眼可见的颗粒或团块，且血量越多颗粒越多。

“当然，亲属之间血型相同的概率会比陌生人之间大一些。”在马海梅看来，滴血验亲算得上是血型免疫学技术应用的早期雏形。

以上讨论的前提是没有介质干预，那么如果有介质存在，两滴血被直接滴在一起，又会怎样？

热播古装剧《甄嬛传》中，有这样一个设定：若以白矾置于水中，虽为亲生父子血液也不相融；若以清油至于水中，虽非亲生父子血液也可相融。这种说法正确吗？

马海梅指出，如果将一滴血放入清水中，红细胞内渗透压大于水的渗透压，水就会渗入红细胞中使其膨胀而破裂，发生溶血。以肉眼来看，就是这滴血在水中散开。如果再滴入另一滴血，同理也会被溶解于水中，此时无论血型是否相同，结果都是两滴血液融在一起。而在水中添加白矾或清油虽然改变了血滴反应的介质，但并未从根本上使红细胞内外渗透压一致，所以不会影响最终的结果。

“总之，滴血验亲有其明显的局限性。严格来说，血型相同并不能验证二人是否为直系亲属，还需要其他一些依据。目前的科学条件下，遗传学DNA分型鉴定是判断亲子关系的主要方法。”马海梅说。

十指放血可治中风？

真相：勿自行放血，感觉不适应立即就医

在古装剧《女医·明妃传》中，其主角曾用绣花针扎十指放血救治中风老人，这种放血疗法当时曾在微信朋友圈中被疯转。那么，十指放血疗法真能治好中风吗？

首先，我们要学会判断自己或身边人是否中风。清华大学附属北京清华长庚医院神经内科主治医师魏宸铭告诉科技日报记者，可以通过“120”的口诀来进行判断：1张脸，看其面部是否出现不对称或口角歪斜；2个胳膊，看其双臂平举时是否出现单侧无力；0（聆）听语言，看其是否出现言语不清、表达困难。以上3种情形中只要人出现1种，就要高度警惕，需立即到医院进行抢救。

会判断中风症状后，我们再来谈谈十指放血疗法。

北京中医医院针灸科主任医师孙敬青等多位中医医师都曾在接受媒体采访时表示，放血疗法确实能被用于治疗中风，但前提是必须要分清证型。有些中风患者适合放血治疗，有些则不适合。

中风在西医中被称为脑卒中。魏宸铭表示，在现代医学体系中，脑卒中分为缺血性和出血性两类，目前无明确证据表明手指放血可以治疗脑卒中。

“脑卒中被送医后，医生首要尽快分清，病症是属于出血性脑卒中还是缺血性脑卒中。对于缺血性脑卒中患者来说，在发病后的黄金4.5小时内，应及时接受静脉溶栓再通治疗。”魏宸铭再三强调，当发现身边有人中风时，最重要的就是抢时间，将其立即送往医院。

魏宸铭不提倡非专业人士自行为患者放血治疗。“在临床上，我们经常会看到十指、耳垂、眉心等部位被过放血的病人，这些做法不仅延误救治时间，而且因放血形成的伤口在后续入院抢救时也可能会再次出血，给医师用药造成困难。”他说。

麝香、红花会导致流产？

真相：有活血功效，孕妇要慎用

在宫斗剧、宅斗剧中，麝香和红花常是导致孕妇流产的罪魁祸首。那么，这些东西真有此药效吗？

“麝香和红花都有活血功效，有致孕妇流产的可能，孕期要慎用，但并非完全不能用。”首都医科大学附属北京妇产医院中医科主任何军琴对科技日报记者说。

麝香和红花皆为中药材。麝香源自鹿科动物林麝、马麝或原麝成熟雄体香囊中的干燥分泌物，有活血、消肿、止痛的功效，是膏药、跌打丸等药物的成分之一。麝香的香气十分浓烈，还具有开窍醒神的作用。对于孕妇来讲，正常情况下不建议内服或外敷含有麝香的药物，但如果出现突然昏厥、丧失意识等紧急情况，也可以使用麝香醒神。“我们要首先确保孕妇的生命安全，再去考虑胎儿。”何军琴说。

红花为菊科植物红花的干燥花，有活血化瘀之效，常用于调理女性月经，可治疗痛经、闭经等病症。何军琴表示，红花虽有导致流产的风险，但有时也被用于保胎。中医的活血化瘀保胎法就可能用到红花。因此，在准确辨证的前提下，孕妇服用活血化瘀药，可达到祛瘀安胎的目的。

“总之，孕妇要慎用麝香和红花。如果不得不用，一定要遵医嘱、且不可长期使用。”何军琴说。

咬舌可自尽？

真相：在剧痛下人难以持续发力

咬舌自尽的情节也常出现在古装剧中。“这没有科学依据。”清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师李华对科技日报记者说。

李华进一步解释，人体舌头的血供虽然特别充足，但其主要的血管不外乎舌动脉和舌静脉，舌静脉出血致死的可能性微乎其微。舌动脉根部最粗位置血管的直径也不超过3毫米。更何况牙齿能咬断的血管，一般都是舌动脉的分支，这么小的动脉出血一般不会致死。

“再者，人体的自身防御机制不会让人在剧痛的情况下持续发力，即使自残决心很大，也会身不由己。”李华说，即使在暴力驱使下，快速将舌头咬断了，通常依靠凝血机制，这种小动脉出血也会在人休克前自行止住，根本不会危及生命。

当然，咬舌致死的风险并非为零。比如，病人咬舌后出现昏迷，若血液流至气管就可能导致窒息；若舌部的残留组织肿胀后坠阻塞呼吸道，也可能导致死亡。

“我们临床上接诊的舌断裂伤患者，大都是被别人咬断舌头，而且来院就诊时局部都已自行止血了。”李华表示，如果断舌离体时间不长（小于6小时）并被妥善保管，可通过手术缝合，使其原位愈合。(于紫月)