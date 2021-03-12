超市小票变二维码 老年人接受有点难

为了不让收银台附近到处都是被丢弃的购物小票、减少纸张浪费，北京商超今年试点推行一种新型购物清单——印着二维码的数字小票。但记者近日走访发现，这种用手机扫描才能获得明细的小票，以及略显复杂的操作，让不少老年人难以接受，数字化新尝试还需要在绿色环保和便捷友好间找到平衡。

扫码才能查明细

“这个小票要怎么看？”前天下午，在超市发学院路店，一位刚刚结完账的老年消费者向工作人员询问时，满脸茫然。由于下午顾客不算多，工作人员便把老人引导到隔壁暂停使用的收银台，手把手教老人操作。两分钟过去了，这位老年顾客还是一头雾水，便用手机拍下二维码，用微信发给家里孩子帮忙查看。

记者体验发现，在超市发学院路店购物结账后，收银台默认打出一张印有二维码的小票，如果想核对购物信息，需要打开微信扫码查看。

记者在微信扫描二维码后，页面显示出“小程序申请获得您的手机号”的授权信息。确认后，页面显示出此次交易的具体信息，包括时间、金额、积分等，而再点击“查看原始小票”，才可以获得传统购物小票的电子版，上面还附有电子发票二维码。

在现场，不少老年人对数字小票表示抵触、不适应。“太麻烦了，老年人对这些操作都不太在行。”顾客刘大妈抱怨说，自己平时有对小票和记账的习惯，如果发现质量问题需要退换货，也必须出示小票，因此她一直都存着这些小票。“现在的小票不如之前那样一目了然，好在有需要的话，收银员还会帮忙打印以前那种小票。”

超市发工作人员表示，老年人确实更偏好传统小票，相比之下，年轻人对数字小票接受程度更高。目前有三分之二的顾客接受数字小票，没有再索要传统购物清单。

绑手机号存隐忧

超市发信息总监武明表示，推行数字小票主要是为了节省纸质小票的成本；同时由于小票含油墨，节省小票也更利于环保。此外，超市小票使用的是热敏纸，太阳光照射一段时间后内容会模糊，但数字小票会永远存在手机里。

记者体验发现，用微信扫码领取小票后，购物小票便存在了“数字小票”小程序的消费历史中，可随时查看，无需担心传统小票带来的褪色问题。不过也有顾客担心，在领取电子版购物小票时需要强制授权手机号，存在泄露个人隐私的风险。

“按照腾讯官方的要求，目前进入微信小程序都需要授权手机号。”武明表示，未来数字小票小程序也将成为超市发到家送货服务的入口，可以给消费者带来更多服务。

“一天天的手机上净是垃圾短信，也不知道哪泄露的。你说为什么我买个东西要个明细，还得授权手机号呢？”刘大妈还是不能理解。

小票成本有望省大半

记者走访多家超市注意到，在收银台附近的垃圾桶里，都能看到不少被丢弃的购物小票，这已成为超市里最主要的纸质垃圾之一。“以前收银台附近会散落好多小票，现在明显好多了。”超市发门店的一位收银员说，试点数字小票以来，收银台的垃圾明显实现减量。

武明透露，超市发一家连锁店纸质小票的成本约为每年4万元，试点一个月来较以往节约了三分之二的成本。今年，超市发计划将数字小票推广到53家门店。

据了解，为了避免繁琐的操作，目前超市发正在研究将数字小票和会员体系打通。未来消费者结账后小程序将实现自动推送购物信息，省去扫码的步骤，实现小票数字化的同时，给消费者减少麻烦。（马婧）