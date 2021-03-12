辟谣来了 隔空充电有辐射伤身体？

隔空无线手机充电“神器”自问世以来，网络上对其“辐射伤身”的说法一直没有断过，隔空充电黑科技真的会危害身体健康吗？网传音乐人赵英俊肝癌去世是常年熬夜所致，熬夜真的能导致肝癌吗？此外，左侧卧睡觉会压迫心脏吗？最新发布的每月“科学”流言榜，对上述传言进行了辟谣。同时，关于“复原乳”是假牛奶，高层失火往楼顶跑等不实说法的官方正解，今天也一并打包送给大家。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言：常年熬夜影响排毒，会引发肝癌

真相：“人体脏器会在晚上排毒，如果熬夜，毒素就排不出去”的说法没有依据。目前尚未完全清楚肝癌的全部病因，不过生活中的一些因素确实会增加肝癌的发生风险。

肝癌的风险因素包括肝炎病毒感染、酗酒、肝硬化、黄曲霉毒素、基因突变、遗传性代谢病、吸烟、肥胖、Ⅱ型糖尿病、氯乙烯和二氧化钍等。但要注意的是，具有一个或多个风险因素，并不意味着一定会得癌症。接种乙肝疫苗、定期体检、治疗基础疾病、戒烟戒酒、保持健康体重、远离致癌毒物等都是已知的降低肝癌风险的方法。

熬夜虽然不是已知的直接导致肝癌的原因，但熬夜会使人体抵抗力下降，是众多基础疾病的诱因之一。因此，养成良好的生活方式非常重要，尽量避免熬夜、吸烟、酗酒等高致病风险的习惯。

流言：“隔空充电”辐射极强，对身体有害

真相：无线充电技术按照技术原理，可以分为三大类，即电磁感应式、电磁共振式和无线电波式。无论哪种方法的隔空充电（无线充电），其技术基础都离不开电磁波，而电磁波会产生辐射，频率越高、能量越大，相对应的辐射也就越强。不过，讨论辐射对人体的影响必须考虑辐射量，如果电子产品的充电功率不高，对人体的影响是可以忽略不计的。

辐射标准与空间面积也有关系。根据国际非电离性辐射委员会制定的安全上限，人体承受的安全辐射范围为10瓦/平方米。按照家庭住房面积90平方米计算，居民家中可以承受的辐射功率最大为900瓦左右。隔空充电的充电桩，根据推算最高发射功率只有25瓦，所以是能够保证人体安全的。

无线电波式隔空充电技术是以“毫米波”极窄波束的形式传递给手机的，目前没有实验数据表明，毫米波会带来辐射，也就是说毫米波的“辐射”不会给人体健康带来负面影响。

流言：左侧卧睡觉会压到心脏，不利于健康

真相： 这种说法是错误的。人类的心脏被肋骨组成的胸廓完美地保护起来，不会轻易受到任何方向的压迫。即使偶尔受到外界击打，只要强度不是太高，一般不会造成心脏的实质性损害。而且，当我们朝左躺着的时候，在心脏上面是右肺，块头大但重量小，不足为惧。

不过，对于大部分心脏病患者而言，右侧卧位确实优于左侧卧位。左侧卧位时，由于心脏位于身体中线（重心）下方，有更多的血液因为重力作用回到心脏，心脏的负担就比右侧卧位更大。所以心脏病患者为了减轻心脏负担，建议采用右侧卧位。

流言：复原乳没营养是“假牛奶”，是奶中“地沟油”

真相：这一说法没有任何科学依据。鲜牛奶是指牛奶脱离牛体24小时之内的牛奶；复原乳又被称为“还原乳”或“还原奶”，是将干燥或者浓缩后的乳制品与水按比例混合均匀后获得的乳液。相比鲜牛奶，复原乳的生产工艺增加了高温杀菌的步骤，但对于主要营养成分（如蛋白质和钙），几乎没有影响。

人们饮用或食用奶制品，主要是用来补充蛋白质和钙。奶制品中的蛋白质进入人体后，主要被分解成肽、氨基酸等供人体吸收。

尽管复原乳的加工过程中存在高温灭菌环节，会使得乳中蛋白质结构发生改变，但组成蛋白质的氨基酸却不会发生变化，所以高温灭菌对于复原乳中的蛋白质的营养价值和消化性并没有多大影响。此外，复原乳中的钙经过加热，仅可能影响其溶解状态，并不会影响人体对钙的吸收率。

《食品安全国家标准发酵乳》（GB 19302-2010）、《食品安全国家标准灭菌乳》（GB 25190-2010）和《食品安全国家标准调制乳》（GB 25191-2010）等标准中，均以不同形式明确了复原乳可以用于乳制品生产，它是国家允许生产的正规产品。复原乳是可以为人体提供蛋白质和钙等营养素的奶制品。目前市面上用复原乳制成的制品，一般都含有糖、香精等，建议消费者根据自身情况，选择相对适合的奶制品。

流言：高楼遇火灾，坐电梯下楼或往楼顶跑

真相：北京市消防救援总队通过官方发布平台明确指出，发生火灾后禁止乘坐电梯，高楼撤离时应走安全通道。高层楼发生火灾，人们绝对不能乘坐电梯逃生。因为火灾发生后，电梯电源很可能在第一时间被切断，导致电梯轿厢内的人员被困。火灾现场，电梯井相当于一个大烟囱，大量烟气涌入电梯井内，极易造成“烟囱效应”，人在里面会被浓烟毒气熏呛而窒息死亡。

往高处跑也是不明智的选择。火灾发生后，烟是往上走的，速度极快，人基本跑不过烟的速度，还有可能会吸入大量的烟气。

正确的方法是：如果在大楼的中低楼层，那就想办法走消防通道尽快往底层跑，离开大楼。逃生的时候要尽量放低身体，在可能的情况下用湿毛巾捂住口鼻。

如果处在写字楼的中高层，那就尽快寻找避难层。国家消防建筑规范要求，100米以上的高层建筑需设置避难层，通常情况下，两个避难层之间的楼层间隔不会超过15层。一旦发生火灾，人们可尽快进入避难层，等待疏散和救援。

如果在二层这样的低楼层，也可以通过绳索固定屋内的固定构件，然后绑住身体下滑。但一定要牢记，三层楼以上不能用此方法逃生。（记者 李洁）