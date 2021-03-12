会报警的抹布虽好，也不能过分依赖

据钱江晚报·小时新闻客户端报道，3月10日，“杭州酒店床品抹布装芯片”的话题悄然登上热搜。酒店床品和清洁各个区域的抹布内装上了智能芯片，一旦清洁不过关，或清洁不同区域的抹布被拿错，芯片就会自动发出警报。

近年来，一些酒店频频曝出卫生丑闻，令公众为之痛心疾首。2017年，哈尔滨某五星级酒店用马桶刷刷茶杯，让网友们呕吐不已；2018年，微博用户“花总丢了金箍棒”曝光其过去六年住酒店拍摄的视频，揭秘五星酒店卫生乱象，在网络上引发轩然大波。

一想到保洁员可能会用住客的浴巾“一条龙”地擦洗马桶、洗手台、漱口杯、茶杯，确实令人极度不适。每隔一段时间就曝出类似的事情，让大家担忧更甚。

浙江旅游业发达，酒店入住环境、卫生情况等一直是游客的关注重点。如何有效避免客房清洁人员打扫时不规范、糊弄了事？杭州下城区部分酒店试点的“透明保洁智能监管”系统，令人眼前一亮。试点酒店内，每一件床上用品都装上了芯片，服务员用机器一扫，就能将数据上传。为了做到专布专用，一家试点酒店还在每一块抹布上装了芯片。如果用擦洗手池的抹布去擦马桶，芯片就会发出警报。

科技改变生活。酒店客房清洁工作是否到位，通常靠人工检查，难免出现遗漏，尤其是一些“看不见”的地方。酒店床品抹布装上芯片，如果混擦会自动“报警”，无疑能更好地监督清洁用品“一客一换”和“专布专用”，让酒店的卫生更有保障。

有人担心床品抹布装芯片会增加运营成本，难以推广。事实上，相较于日益昂贵的人工费，只要真的能有效维护酒店的声誉，这点成本并不算啥。

运用新技术助力卫生监管是好事，但也不能过于迷恋技术的作用。过于依赖安装芯片，认为这样就可以取得一劳永逸的效果，才值得担心。“透明保洁智能监管”系统对消除酒店卫生乱象有所帮助，值得点赞，但它毕竟治标不治本。

卫生管理的最终对象是人。切实提升保洁人员的积极性和责任感，培养他们的职业道德和职业荣誉感，才是管理的目的。