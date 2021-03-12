明星开餐厅成风，有必要泼泼冷水

据钱江晚报·小时新闻客户端报道，最近，杭州又一家名人开设的茶餐厅火了。

近些年，名人扎堆来杭州开餐厅。其实，这种现象不仅杭州有，放眼全国也很普遍。先有任泉、李冰冰、黄晓明开出火锅店“热辣壹号”，包贝尔开“辣庄火锅”，薛之谦开串串香“上上谦”，接着，关晓彤推出奶茶店，陈赫高调推出贤合庄，郑凯推出火凤祥……明星餐厅多到一时都数不过来。

明星为什么喜欢开餐厅？

餐饮投资门槛比较低，而明星做餐饮，属实吃香又便利。明星自身所带的光环能带来很好的宣传效果和人流量，可以轻松实现粉丝经济的转化。比起普通人开店需要大费周章营销宣传，明星只需要发一个微博，就能有众多粉丝来捧场。

但是，明星餐厅爆出来的问题也不少。比如“上上谦”火锅上海长宁店被查出消毒不过关，其使用的热水杯、调料碗被检出大肠杆菌，且不止一次；陈赫的贤合庄上海旗舰店，同样被检出餐具中有大肠杆菌群。

正因如此，明星餐厅最终惨淡收场的有不少，比如韩寒的文艺餐厅“很高兴遇见你”，以供应商追债闹剧收场；陈小春的牛腩店被评“价贵量少”，最后悄然关门。

餐饮门槛低，是一把双刃剑。低门槛必定导致进入者众，却不一定专业。比如，许多明星餐厅，装修虽然高大上，价格定得也比较高，但是，餐饮只是明星们的副业，他们不懂这方面技术又没有充足的时间来管理，往往会导致菜品质量上不去。如此一来，就算小迷妹们也受不了荷包和口味的双重受虐，而普通老百姓更是吃过一次就不会再去第二次。这样的餐厅，要是服务质量再出点问题，那么倒闭就是早晚的事。

不管什么行业，服务与质量永远是第一位的。明星是块招牌，质量才是底气。

另外，套用一句老话，没有金刚钻就不要揽瓷器活。毕竟仅仅靠名气，是开不好店的。