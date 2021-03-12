搞定家长 比教好孩子更难

这些年，学校教育越来越受关注，家庭教育却被很多人忽视了。当代的家庭教育究竟是怎样一种生态？

大学生家教或许是最有发言权的。他们一方面是受教育者，一方面又是教育者，走进一个个陌生家庭，除了讲授课业，也是家庭教育的见证者，旁观了不同城市不同家庭面临的教育困境。

蒋雨（化名）是国内某211大学的大四学生，目前已被保送至某985高校读研。截至目前，她已经当了三年多家教，以线上、线下一对一授课的形式，带过30多名中学生。其中，既有来自教育欠发达地区的学生，也有东南沿海等大城市的学生。

家教这份兼职，让蒋雨在远离父母的本科求学期间，见证了30多种各异的家庭教育生态，有温馨的，有励志的，也有令人惋惜甚至无法理解的。“现在回想起来，真的是一地鸡毛……”她说。

家长过度干预

比学生更让老师“心累”

小安是蒋雨线上授课的学生之一，来自江苏的初二男生。这本是个能让老师省心的好学生，然而每次上课，蒋雨却感到很心累。让她心累的，是小安的爸爸。

试课前，小安爸爸告诉蒋雨，孩子英语水平很差。词汇运用不行，翻译题做不好，把孩子的英语贬低得一无是处。

结果课上做了测试，蒋雨发现，小安英语基础很不错，“家长对孩子做题状况的分析是对的，但打压得太过了。”

第一次线上试课，耳机里时不时听到小安爸爸的声音：“你不要说话，听老师讲。”屏幕那头立马噤声。

蒋雨当时正在鼓励小安表达。孩子性格内向，好不容易开口，又被爸爸打断。短短20多分钟的试课，小安的回答被多次中断。

试完课，小安爸爸提出，假期要每天上课。蒋雨再次愣住。

一节课有2小时，蒋雨上课频率一般每周2次，之前从没有学生每天上课，何况小安才上初二。

后来沟通过程中，家长又提出了诸多蒋雨认为不太合理的要求——“教超纲的高中知识点”、“每天要额外留作业”、“布置超纲习题”等等。

此后蒋雨逐渐了解到，小安父母的学历都挺高，所以经常从本科生、研究生的水平，去衡量一个初中生的英语。“我发现学历高的家长，普遍对教育很有想法，但也会过于主观。”蒋雨说，“他的父母又容易焦虑，经常把打压孩子的话挂在嘴边，导致孩子自我怀疑。”

还有比小安爸爸更难应付的家长。在蒋雨3年做家教的试课经历中，很少遭遇“滑铁卢”，而成都初三女孩小静的妈妈，就给了她一个闭门羹。

给小静的试课结束后，蒋雨自我感觉不错，师生互动时，孩子很开心，还聊到了自己学校的老师。但一旁的小静妈妈沉下脸，挑了一堆毛病：为什么不讲更多知识点？为什么跟孩子聊天？讲课时太凶，语气太硬。

蒋雨说，要不问下孩子的想法。小静妈妈回了一句：“孩子懂什么！”

“其实一个初三的学生，应该很清楚自己喜欢什么老师，但是她过度依赖父母，家长过度干预孩子。”蒋雨说。拒绝她的同时，家长还说起之前面试拒掉的985大学生，同样挑剔上课水平。

小静妈妈最开始的招聘要求是，211大学以上的学生，考过四六级和雅思，有初三带学经验。但实际试课时，对讲课风格细节从头挑剔到尾。为了辅导口语，有人推荐留学生给小静，但小静妈妈认为留学生英语不地道，于是联系了外教，又因为外教不是英美人，英语还是不够纯正，依然不满意。

后来，小静妈妈不惜血本，找了机构名师试课，但上了几节课就退了。整个暑假，小静在十几个不同的试课老师中辗转，不仅没有找到合适的老师，还在初三冲刺阶段耽误了学习时间。

“有的家长非常挑剔，总是想找到一个‘完美’的老师。小静的妈妈对于上课细节，会挑到什么时候讲什么知识点，不同知识点分别要讲得多少。”蒋雨对此非常不认可，“没有老师能完全匹配家长的想法，满足80%以上已经很相配了。”

家长过度放任

孩子不想上课就毫无办法

家教生态，几家欢乐几家愁。有过度焦虑的鸡血家长，就有过于放任的甩手掌柜。

高三女生婷婷的家庭，跟小安家仿佛是两个极端。

过年前，从婷婷妈妈那里得知，孩子过年一周不用上课，蒋雨内心是震惊的。

“这个女生是高三生，再过3个月就要高考。高三学生找家教补课，最多年三十和年初一休息两天，她居然休一周，完全不是高三生的作息标准。”蒋雨一脸不可置信。

蒋雨是文科生，除了英语，还辅导地理学科。去年年底，婷婷妈妈找到蒋雨时，也事先打了“预防针”：“我女儿的地理真的很差，你要做好心理准备，不要吓着。”

一上课，果然。地理只能考二三十分，基础知识一问三不知，靠直觉做题。婷婷上辅导课也是不情愿配合。

婷婷家里只有她一个女儿，爸爸是“甩手掌柜”，妈妈管孩子学习。因为爸妈都宠着，婷婷在家里的话语权很大，父母也无条件纵容，孩子不想上课就不上。蒋雨反复劝说家长，“我让她再考虑下，不是说我想收课时费，而是高三到这阶段，时间很宝贵。但这位妈妈说孩子坚持要休息，只能同意。”蒋雨时常感到无力。

每次课前，蒋雨需要提前画一大堆地图，因为要反复讲，图画了一遍又一遍，“每次上完课都很累，讲课都是声嘶力竭。我真恨不得穿过屏幕，当面和她讲。”

开学前几周，普通家长都会向家教预约课时，周末时间也很抢手。但直到开学后的周五，婷婷妈妈才慢悠悠来预约周六的课时，发现早就排满了。

考虑到婷婷已经高三，蒋雨硬挤出两小时排课。虽然教了婷婷两个多月，但算下来，到目前也就上了8节课。

“而且年前的知识点基本白讲了，全得重头再来。”说到这里，蒋雨很挫败，“我和她妈妈接触下来，他们是普通家庭，父母文化水平不高，平时放任孩子，对于孩子高考这种人生大事，家长也听之任之。”

现在，蒋雨已经不指望婷婷自主复习了。她把一项重要任务交给了婷婷妈妈——每天监督孩子学习，并打卡！

“我觉得家长们经常难以把握‘边界感’。学习是自主过程，家庭教育要给孩子独立思考的空间。家长总是在孩子身边，他们会习惯性向你求助。但也别什么都听孩子的，毕竟是未成年人，对于重要的问题，态度一定要坚定明确。”蒋雨说，“至于学习方法，完全是因人而异的问题，家长不适合过度干预了，可以给适当建议，但要让孩子自己判断，给他们思考的时间。”