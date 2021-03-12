儿童青少年身心健康成代表委员热议话题

“努力让广大学生健康快乐成长，让每个孩子都有人生出彩的机会。”这句今年政府工作报告中的话，是众多父母共同心愿的表达。儿童青少年身心健康也是代表委员们热议的话题。

近视防控，从最有效的措施做起

“近视已成为危害我国儿童青少年眼健康的重大公共卫生问题，患病率高达53.6%。”全国政协委员、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任、首都医科大学眼科学院院长王宁利介绍，增加户外活动、使用低浓度阿托品滴眼液、配戴角膜塑形镜是目前防控近视的三大有效措施。但低浓度阿托品滴眼液还未上市，配戴角膜塑形镜每年需花费近两万元，相比较而言，户外活动是最有效、最经济的防控举措。

“每天两小时的户外活动可有效预防近视，但这项工作始终难以落实。”王宁利建议，所有中小学校强制开展每天户外活动两小时，有关部门应出台具体实施和监督考核方案，包括严格监管体育课时被挤占问题等。

今年两会，全国人大代表、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生的提案聚焦近视防控节点前移。“当前，儿童青少年近视防控的着力点主要集中在小学，对婴幼儿时期的眼健康问题关注不够。”毕宏生建议，从孩子出生就进行新生儿眼保健和视力检查，从幼儿园就开展视力筛查。同时，国家财政应提供专项近视筛查项目经费，压实儿童青少年近视防控工作。

健康教育，应伴随成长全过程

全国人大代表、扬州大学校长焦新安高度重视学生健康教育，他建议系统构建大学中学小学健康教育体系，让健康教育伴随学生成长全过程。

焦新安指出，大学中学小学各个学段的健康教育还处于割裂状态，教材、课程、评价还未能有效衔接。他建议，围绕不同学段的学生特点、教育规律和现实需求，分层分类构建健康教育教学体系；融通课堂教学、课外活动和社会实践等环节，实现与健康教育相关的意识培养、知识传授、技能提升全方位融合；基于大数据等新技术，构建大健康教育跟踪评价体系，将健康教育信息纳入健康档案，建立一体化健康管理体系。

“据统计，我国儿童青少年精神障碍患病率已接近20%，最常见的是抑郁障碍。与之相对应的心理健康教育却存在师资不足、心理咨询室使用率低等情况。”全国政协委员、农工党广东省委副主委刘冠贤建议，构建儿童青少年心理健康教育服务体系，把心理健康教育列入课程表，并引进心理、精神卫生专业人才，促进心理专科医院与学校合作，打通在校学生转诊服务“最后一公里”。

在健康教育中，青春期性教育是绕不开的一环，但不少父母、教师谈“性”色变。因缺乏恰当科学的性教育，很多青少年存在错误的性观念。为此，农工党界别小组提交了《净化社会环境 加强青少年性宣传教育的提案》。该《提案》建议，开展多层次、多途径的性教育，如邀请妇产科医生开展生理卫生知识讲座等；设置不同兴趣班、选修课，提供对学生的多元化评价体系，转移其对特殊生理阶段的关注度等；严禁在公共媒体和青少年经常活跃的社交媒体上投放无痛人流广告。

营养改善，需多照顾农村儿童

全国人大代表、甘肃省临夏回族自治州积石山县吹麻滩小学校长董彩云在走访中发现，因父母外出务工或忙于农事，或因家庭条件有限，农村地区学前儿童的膳食营养问题常被忽视，食物品种过于单一。

虽然我国自2011年实施学生营养改善计划，但因学前教育不属于九年义务教育范围，部分农村地区学前儿童不享受该政策。对此，董彩云在提案中建议，向农村学前儿童提供营养膳食补助，推进农村学前儿童营养改善计划，为农村地区的幼儿园统一配送牛奶、鸡蛋、水果等。

去年全国两会期间，全国政协委员、复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑曾提案“为农村边远地区适龄青少年免费接种宫颈癌疫苗”。今年全国两会期间，徐丛剑继续呼吁有关慈善机构和社会组织积极行动，助力农村边远地区适龄青少年宫颈癌疫苗接种。

“在全部的宫颈癌病例中，约84%的病例和88%的死亡发生在低资源国家，我国的宫颈癌发病率也存在农村明显高于城市、经济落后地区明显高于经济发达地区的情况。”他指出，对人口分散、边远地区居民，尤其是农村居民，实施宫颈癌定期筛查有相当大的难度，为这类人群免费接种宫颈癌疫苗更具切实意义，建议加强农村边远地区宫颈癌疫苗接种工作。（赵星月 沈大雷 刘志勇 姚常房）