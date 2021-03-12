今年的政府工作报告提出“坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程”。多位代表委员表示，中医药发展的制度体系和政策环境日趋完善，中医药服务能力和特色优势日益彰显，中医药的传承发展与守正创新正逢其时。

拓宽中西医结合的广度深度

“把振兴中医药作为重大工程来实施，足见国家决心，让我备受鼓舞。”全国政协委员、中国中医科学院西苑医院肿瘤诊疗部主任杨宇飞难掩激动。

“在新冠肺炎疫情防控中，中医药深度介入预防、治疗、康复全过程，发挥了不可替代的重要作用。”全国人大代表、河北省保定市副市长杨伟坤表示，这为我国中医药事业迈上新台阶提供机遇。

杨宇飞指出，中医看问题，重在改善自身。她呼吁，以中西医并重建立中国特色健康卫生保障体系，实现中医药的创造性转化和创新性发展。

这一点，全国人大代表、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生在儿童青少年近视防控领域深有同感。他介绍，山东省在全国率先系统开展儿童青少年近视中西医结合防控研究，构建起预防调摄、屈光矫正、中药方剂、针灸推拿和脑视力开发相结合的诊疗体系，有效遏制了防控区儿童青少年视力不良率。过程中，实现了在中医病机理论、治则治法和中西医综合防控方案等方面的系统创新。

“建议将中医药防控儿童青少年近视特色技术，纳入国家基本公共卫生服务项目。”毕宏生说。

建立独立自主的评价体系

守正是中医药的命脉所在，创新则是中医药的活力所在。为激发中医药创新活力，国家相继出台一系列政策及指导原则。

“国家对中药新药研究的配套政策体系不断完善，坚持以临床价值为导向，审评重心转移至中药新药的临床疗效和安全性已成共识，但如何加快相关法规落地尚存瓶颈。”全国政协委员、广东省中医院副院长卢传坚说。

她指出，用有限且对化药来讲优势明显的指标去套用评价中药复方，很难彰显中药复方的特色优势，亟须建立并完善针对中药复方的评价指标体系，这是提高中药复方药物临床价值的基础问题。同时，临床经验方、名老中医方、医疗机构中药制剂这几种来源的中药新药均具有临床使用经验，应出台人用经验证据指导性文件，明确应用人用经验进行申报资料减免的相关要求，制定规范性文件指导临床有效积累人用经验数据，并对如何基于人用经验数据提升为人用经验证据提出指导性意见。

“目前的中医药科技评价体系未充分考虑中医药特点，如在重大项目评审、科技奖项评选及优秀人才遴选等方面，将中医药与西医西药并在一起，未能完全实行同行评议。在评价指标方面，过分关注国际通用的计量学评价标准，忽视对中医药学科特点和规律的认识。”全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成认为，这些都不能客观、公正、充分、准确地评价中医药，难以有效激励中医药的持续创新发展。

对此，王静成建议，探索建立以中医药为主导、独立自主的评价体系，在符合科技创新基本原则和规范的基础上，以中医药专家为主体，就中医药评价对象的专业贡献进行合理评价。“中医药的临床疗效评价，应在缓解症状、改善生活质量、延长生存期等疗效评价指标的基础上，借鉴现代医学疗效评价方式，综合评价中医药技术服务的疗效。”王静成说。

发掘和保护中医药资源

中医药文化是中医药事业的根基和灵魂，中医药文化建设是中医药事业发展的一项重要而紧迫的任务。

全国政协委员、北京中医药大学张其成教授指出，“中医药文化是中国优秀传统文化的杰出代表，中医药文化进校园有助于孩子们树立正确的生命观、自然观和健康观”。

今年1月，国务院办公厅印发的《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》指出，实施中医药文化传播行动，持续开展中小学中医药文化教育。“目前，很多学生仅停留在‘中医很神奇或中医很有意思’的感性认识阶段，对‘仁和精诚’等中医价值观念及健康养生理念的领悟匮乏。”张其成建议，在初高中阶段选取《黄帝内经》《大医精诚》等中医经典原文，作为语文必读课文；为中小学校划拨“中医药文化进校园”专项经费，以聘请中医专家开设选修课程等。

去年全国两会期间，全国政协委员、中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜《关于进一步促进中医药非物质文化遗产传承发展、惠及大众》的提案引发热议。一年来，她持续关注中医药非遗领域的发展动向，深感对中医药资源的发掘和保护工作仍需大力推进。

“2005年至2009年，文化部曾开展全国首次非遗资源普查，登记近87万项。如今，距该普查已有10余年之久，情况发生了很大改变。”王宜呼吁，尽快开展中医药非遗项目专项调查工作。

王宜认为，专项调查的后续跟踪工作包括建立动态跟踪责任落实机制、实现非遗项目的数字化和影像化记录等。“这些具体措施对于落实中医药非遗项目的保护和传承具有切实的意义，特别是对于靠自身发展难以维持的非遗项目来说，国家给予有力扶持至关重要。”在她看来，为民间中医药验方、秘方、技法等弱势非遗项目的发展创造更大空间、更多机会，让中医药非遗项目得到均衡发展，可最大限度避免国宝的失传。（记者 赵星月 刘志勇 姚常房）