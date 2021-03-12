“神医”违背祖训，到底卖的啥药

“经过一个月的考虑，我做出了一个违背祖宗的决定，把祖传的秘方无偿捐献出去……”近日，一则集合了多名“神医”语录的视频在网络热传。视频中，约40名各路“神医”，纷纷称经深思熟虑后，违背祖训，将治病的“祖传秘方”贡献出来。据报道，“神医”之一的张文荣确实是一名中医。3月9日，张文荣坐诊的北京鹤年堂中医医院发布声明，称张文荣所有的宣传广告信息与医院无关，并免去其荣誉院长的职务。

在网络流传的“神医”视频里，张文荣出镜率颇高，在不同的场合，着不同服装，宣称从曾祖父开始，一家几代专门治疗一体多病、腰突病、心脏病等疾病。单看张文荣等“神医”的讲述，加上年近古稀的高龄、救民济世的架势、愁苦焦虑的神色，还真容易让人对治病“秘方”信以为真。可把这各路“神仙”的画面拼接合并，如出一辙的节目形式和动情说辞显然有同一个脚本，既让神医标签不攻自破，也让卖药的狐狸尾巴暴露无遗。冠以“神医”的光环，给药品加上“秘方”的滤镜，无非是为了夸大“神药”疗效，提升销量和收入；可对于上当受骗的消费者来说，付出的很可能是养老钱、治病钱，甚至是救命钱。据张文荣回应，他所说的都是编导设计的台词。不论台前的出镜“神医”，还是幕后的制作团队，如此利欲熏心，既不讲道德，也涉嫌虚假宣传。

社交平台上，不少网友都将“神医”卖药的短视频当作笑料，戏称其为“神医宇宙”。对于此类坑蒙拐骗之举，除受到网友群嘲，还应该被“群打”。医院出于维护自身形象的需要，将张文荣免职。那么，视频里的其他“神医”呢？是找来的演员，还是也有医生的身份？除了免职，冒充祖传“神医”卖药，要不要负相应的法律责任？

值得注意的是，有媒体报道称，相关部门曾在2017年针对电视“神医广告”现象，公布了13个被查处的典型案例。其中一些“神医”在电视上收手后转战网络平台。在此次“神医宇宙”的视频中，就能重见他们的“高超演技”。曾被官方曝光过的“缺德艺人”，为什么能顺利重操旧业？“神医”卖药借助的网络平台，究竟是审核不严还是故意默许？“神医”力荐的“神药”，到底有没有效？面对完整的“神药”制假流程，不能止于揭穿镜头前的江湖骗子，也不能只是一家医院辞退失德医生，还得查出幕后的始作俑者和利益相关人，真正对“神医诈骗”产生震慑“疗效”，不能任由这些“神医”四处“坐堂”。

同样的画风卖的是不同的“神药”，不同的“神医”其实真的违背了同一个祖训，不是所谓“秘方不能外传”的祖训，而是“良心不能失传”的祖训。