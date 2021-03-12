“网购退款”诈骗出新花样

网购后接到“退款客服”的电话，称要退款，随后又说操作失误钱退多了。殊不知，这是一种“网购退款”诈骗新花样。通州公安分局3月9日发布消息，警方快速反应，让一名遭遇网购退款诈骗的事主避免了损失。

3月6日，通州公安分局徐辛庄派出所接反诈中心转递线索：辖区内正有一位居民疑似被冒充网购退款诈骗，此人一直无法联系上，电话始终占线。

民警赶到事主田女士的准确居住地。就在民警敲门时，田女士已经将自己的银行卡号和相关短信验证码告诉了“退款客服”。经过民警的劝阻，田女士恍然大悟。随后民警立即指导田女士将银行卡操作挂失，及时避免了财产损失。

经了解，田女士几天前在某网购平台上购买了化妆品。事发当天，她接到自称是该平台客服的电话，称田女士购买的化妆品有质量问题，卖方要退款490元。田女士在骗子的引导下进入一个QQ群，进行操作后显示“账户收到500元退款”。看到自己的账户确实收到了500元，田女士相信了骗子。

之后，对方又称，因操作失误多退了田女士10元，需要田女士提供银行账号和短信验证码，将多退款项退回。不愿“占便宜”的田女士将相关信息提供给了对方。若非民警及时拦截，田女士银行卡内的钱款将会被骗子转账划走。

民警进一步调查发现，田女士在支付软件上收到的500元“退款”为该支付软件上的“备用金”借款，骗子以此为借口骗取田女士的信任。（记者安然）