李勇代表：出台政策标准治理老年代步车

“治理老年代步车，亟须出台相关政策和行业标准。”全国人大代表、北京市保安服务总公司海淀分公司总经理助理兼企业管理部主任李勇表示，应尽早制定相关政策，完善法律法规。

李勇说，近几年，无论是在乡村还是城市，三轮、四轮、纯电、燃油、油电混合的老年代步车，因不用驾照、不用上牌、无须保险、操作简单、上路容易，随处可见。闯灯、抢行、逆行的，乱停乱放、载客拉活儿的时有发生，以致交通事故多发，群众怨声不少。

李勇说，由于这种老年代步车并未列入工信部的机动车公告目录，因而不符合注册登记条件，不能上牌。“正是因为相关标准缺失，造成现在很多车企可以生产、销售，但是消费者买了却不能上牌，以至于此类车无牌照、无驾照，很多乱象也是由此而起。”

对于这种不符合国家技术标准，无法纳入机动车登记管理，但当下又有一定规模存在的交通工具，该如何管理？李勇注意到，此前工信部曾表示将加快低速电动车的标准制定，他建议，尽快制定国家技术标准，对此类车型进行定位，确定其属性。在执法方面，市场监管部门要加大对违规车辆的生产销售查处力度，特别是对存在严重安全隐患、侵犯知识产权的改装车、拼凑车、假冒车进行从严查处，从源头上抓起，做到没有生产就没有买卖。同时，也应加大道路执法检查力度，严格执法，维护法律权威。（记者 张蕾）