雷军代表：推动县域医疗机构数据共享

“十三五”时期，我国医联体建设试点取得很大成就，县域医疗共同体有3346个。此次全国两会上，全国人大代表、小米集团董事长雷军带来了一份“关于加强数字化赋能县域医防融合发展”的建议，呼吁推动县域医疗卫生机构的数据互联共享。

雷军说，当前各区域基层医疗发展较为不均衡，村卫生室、乡镇卫生院、县级医院、县级疾控机构等县域医疗卫生机构尚未完全实现医防、医卫、医健、医养数据的互联共享。此次新冠肺炎疫情也反映出县域基层医疗体系仍有提升空间，数字化、信息化程度有待加强，预警调度效率有待进一步提高，医疗资源也亟须均衡分布。

雷军建议，“十四五”时期应加强县域医疗共同体对数字化手段的运用，“数字化有利于赋能疫情防控水平，应推动县域医疗卫生机构的数据互联共享。”他建议，加快县域医防的数字化、信息化建设，尤其是在县乡村一体化的紧密型医疗共同体、医防融合、多点触发疾病监测等方向强化数据的互联共享，实现医疗资源更高效、更迅捷地响应和配置。

雷军还建议，在有力保障个人隐私的前提下，可以鼓励运用大数据技术、人工智能、云计算等前沿技术，实现对医疗数据的快速处理和有效判断，充分挖掘医疗数据价值。比如，可以建立个人全生命周期健康档案，实现医疗服务的连续性，避免重复问诊，使优质医疗资源实现高效覆盖。 （记者 赵莹莹）